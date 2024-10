Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo sobre las pirámides de Egipto, llega el radar chino LARID a demostrarnos que no, aún hay sorpresas cósmicas flotando sobre esas piedras milenarias. Esta vez no son momias, ni misteriosos túneles escondidos: ¡son burbujas de plasma flotando como si fueran decoraciones de fiesta alienígena! ¿Pero qué está pasando sobre las pirámides?

Las pirámides de Guiza no necesitan presentación: llevan miles de años siendo una de las maravillas del mundo y atrayendo turistas, científicos y fans de los misterios. Sin embargo, en esta ocasión, no es un arqueólogo el que nos ha traído el último misterio, sino un radar superpotente llamado LARID, creado por los investigadores de la Academia China de Ciencias. Y lo que ha captado este radar no tiene nada que ver con tesoros escondidos: hablamos de burbujas de plasma.

¿Burbujas de plasma sobre las pirámides? ¡Eso ni los faraones lo vieron venir!

Parece ciencia ficción, pero no lo es. Según un reciente estudio publicado en Geophysical Research Letters, el radar chino LARID, situado en la isla de Hainan, a más de 8.000 kilómetros de Egipto, ha detectado burbujas de plasma ecuatorial justo sobre las pirámides. Estas burbujas son fenómenos atmosféricos que ocurren en la ionosfera (esa capa de la atmósfera que vive de fiesta permanente) y que suelen aparecer después del atardecer, cuando las partículas cargadas empiezan a desaparecer como por arte de magia.

Pero estas burbujas no solo son bonitas de ver, también pueden dar más de un dolor de cabeza. Al formarse en la atmósfera superior, pueden interferir con los GPS, los satélites y cualquier aparato que dependa de señales precisas. Así que si alguna vez te ha fallado el GPS en medio de El Cairo, quizás una de estas burbujas estaba haciendo de las suyas.

Un radar con visión de águila… ¡que ve más allá del horizonte!

El radar LARID no es cualquier radar. Mientras que los radares comunes no pueden detectar nada más allá del horizonte por la curvatura de la Tierra, LARID tiene un alcance de 9.600 kilómetros. Con esta capacidad casi mágica, ha podido detectar esas burbujas de plasma flotando tranquilamente sobre las pirámides de Guiza desde China, como si tuviéramos un ojo biónico capaz de espiar medio planeta.

Y no es que las burbujas de plasma sean algo nuevo, pero lo que sí es novedoso es poder rastrearlas en tiempo real desde un radar tan lejano. Y claro, que justo se detecten sobre las pirámides de Egipto le da un toque de misterio que ni el mejor director de cine podría haber imaginado.

¿Una fiesta solar sobre las pirámides?

Estas burbujas de plasma no aparecen porque sí. Según los investigadores chinos, las burbujas detectadas en noviembre de 2023 fueron provocadas por una tormenta solar. Cuando el Sol se enfada y suelta una de sus tormentas geomagnéticas, la Tierra lo siente, especialmente en la ionosfera. Y las pirámides, como buenas espectadoras milenarias, quedaron justo en el centro de este curioso fenómeno.

Lo que el radar captó fue el movimiento de estas burbujas en tiempo real, algo que solo se había observado desde el espacio antes. Esta vez, el radar LARID nos permitió ver el espectáculo desde la Tierra, y vaya que fue un espectáculo: plasma brillante bailando sobre una de las estructuras más antiguas del mundo. ¡Ni los faraones soñaron con algo así!

¿Qué significan estas burbujas de plasma?

Vale, es hora de hablar claro: estas burbujas no son el regreso de los antiguos dioses ni una señal de que Tutankamón está a punto de volver a reclamar su trono. Las burbujas de plasma son fenómenos naturales que pueden interferir con la tecnología moderna, pero no representan ningún peligro para las personas (a menos que dependas mucho de tu GPS).

Sin embargo, estas burbujas sí que nos recuerdan lo compleja y fascinante que es la atmósfera de nuestro planeta. Y claro, la coincidencia de que se detectaran sobre las pirámides de Guiza no hace más que añadirle un toque de misterio cósmico a un lugar que ya de por sí está cargado de leyendas.

¿Radares en todas partes? ¡El futuro del espionaje atmosférico!

Tras el éxito de este radar, los científicos chinos están emocionados. Tanto, que ya planean instalar tres o cuatro radares más en distintas partes del mundo para monitorear estas burbujas de plasma en tiempo real. ¿Te imaginas? Podríamos tener un mapa en vivo de todas las burbujas que flotan sobre la Tierra, y quién sabe, quizá la próxima esté sobre tu casa.

Reflexión final: ¿Un nuevo misterio para las pirámides?

Con cada nuevo hallazgo sobre las pirámides, nos damos cuenta de que siguen guardando más secretos de los que jamás imaginamos. Ahora, no solo son un enigma por debajo, sino también por encima. Las burbujas de plasma pueden no ser magia antigua, pero su presencia sobre estas monumentales estructuras nos recuerda que la naturaleza sigue siendo tan impresionante como los logros humanos.

Y tú, querido lector, ¿qué opinas de estas burbujas de plasma sobre las pirámides? ¿Son un simple fenómeno atmosférico o el comienzo de un nuevo capítulo de misterios en el Antiguo Egipto? ¡Déjanos tu comentario antes de que las burbujas interfieran con nuestra conexión!