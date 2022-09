En un momento en el cual el precio de la luz no para de incrementarse, cada vez son más las personas que comienzan a ver como una buena opción el autoconsumo.

Muchas de esas personas apuestan por las subvenciones para conseguir que la instalación les salga más económica y así poder poner su granito de arena a cambio de un precio más bajo. Pero cuando se comienza a realizar la instalación, una de las dudas que surgen es si las baterías solares se incluyen dentro de las subvenciones o no.

¿Las baterías solares están incluidas en las subvenciones?

Teniendo en cuenta la última aprobación económica aprobada en junio de 2021, podemos concluir que las baterías están incluidas en el último plan. Concretamente los 1320 millones se destinan al autoconsumo, las baterías solares y la climatización renovable.

Es verdad que, de todo el pack, 900 millones de euros van destinados al autoconsumo, 220 millones al almacenamiento detrás del contador y el resto a la climatización y agua caliente a través de fuentes renovables.

En el momento que tengas claro que quieres instalar unas baterías para complementar tu sistema de autoconsumo, debes saber que puedes optar a una ayuda especial para que la adquisición de las mismas te resulte más económica. Concretamente tendrás que optar por el quinto programa, el cual va dirigido a la incorporación de almacenamiento en autoconsumo residencial. En este caso, el importe destinado para este fin son solo cinco millones. Si realmente te interesa acceder al programa para entrar en la subvención, te recomendamos darte prisa. Como puedes ver, el importe destinado a ese fin es pequeño y si no te das prisa se agotará.

¿Qué baterías solares debería adquirir?

Es importante saber que tenemos derecho a solicitar una subvención especial si vamos a instalar baterías solares. Pero la subvención no lo es todo para tener la certeza de que la experiencia va a ser buena.

Para que la instalación sea perfecta, te recomendamos comprar las mejores baterías solares del mercado. La mejor selección de baterías solares la encontrarás en https://solarplak.es/baterias-solares. En este catálogo online podrás encontrar baterías de alta calidad adaptadas a tus necesidades. Analizando el catálogo de SolarPlak podemos ver que hay baterías de diferentes capacidades y materiales. Personalmente te recomiendo optar directamente por una batería de calidad ya que te has puesto a realizar la inversión. No solo para aprovechar mejor la subvención a la cual puedes optar, sino para que puedas aprovechar mejor la energía que fábricas a través de tu instalación solar particular.

Si tienes dudas de qué tipo de baterías son las más recomendables para tu instalación, lo mejor es que pidas consejo a los expertos que te van a realizar la instalación. Por ejemplo, si optas por SolarPlak, una de las mejores empresas para solicitar una instalación de kits solares, ellos te asesorarán y te recomendarán el mejor tipo de batería. Recuerda, es mejor quedarse un poco grande que no pequeño. Si te quedas pequeño, buena parte de la producción energética se perderá o lo que es lo mismo, estarás perdiendo dinero.

¿Cuánto puede costar una instalación solar?

A través del artículo de TodoJardin en el cual nos informan en qué consiste y cuánto cuesta una instalación solar, hemos podido ver que hay dos tipos de instalaciones entre las que elegir.

Instalación de autoconsumo aislada : es un tipo de instalación en el cual el consumidor se desconecta de la red eléctrica. En este tipo de instalación el consumidor solo puede usar la energía que usa. Por ese motivo, se suele acompañar de baterías solares para guardar el exceso de energía y usarlo cuando la instalación no es capaz de producir.

: es un tipo de instalación en el cual el consumidor se desconecta de la red eléctrica. En este tipo de instalación el consumidor solo puede usar la energía que usa. Por ese motivo, se suele acompañar de baterías solares para guardar el exceso de energía y usarlo cuando la instalación no es capaz de producir. Instalación de autoconsumo conectada: es la instalación que usa en primer lugar la energía que se produce y luego si es necesario usar la energía de la red eléctrica. De esa manera se puede ahorrar, pero se puede certificar que siempre habrá energía.

Comentado ese detalle, pasamos a mostrarte cuál sería el precio aproximado de la instalación solar. Para que te sea más fácil calcularlo vamos a dividir la inversión en los diferentes artículos. Así podrás hacer cuentas y darte cuenta de cuál sería el precio final.