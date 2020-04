Las universidades dan por finalizadas las clases presenciales este curso

Han acordado con el ministro Manuel Castells fijar unos criterios para que los alumnos sean evaluados.

Serán los campus los que decidan sobre el futuro de sus estudiantes: “Cada universidad, en función de sus posibilidades, determinará la vigencia de dichas modalidades, así como las fechas de su aplicación, según la evolución de la pandemia”, ha concluido este jueves el ministro de universidades, Manuel Castells, después de reunirse con los representantes autonómicos para abordar la situación e intentar llegar a un acuerdo común.

No ha habido esa gran alianza, pero sí se ha alcanzado un objetivo común: “No se producirá ninguna pérdida de curso escolar en ninguna de las universidades del territorio español”, según informaba más tarde el Ministerio. Castells dejó la responsabilidad en los centros educativos a los que, no obstante, les hizo saber que no es oportuno reanudar las clases presenciales en lo que resta de curso.

A partir de ahí, cada centro ha tomado su propia vía. La Junta de Andalucía anunciaba hoy haber acordado con los rectores de sus diez universidades públicas mantener la docencia online hasta final de curso para “despejar las dudas del alumnado en cuanto a las clases presenciales y que ello redunde en una mejor organización de sus estudios y vidas personales”. La misma postura que ya tomaron las universidades de Navarra. También la Autònoma de Barcelona anuncia que no retomará las clases presenciales y que terminará el curso de forma virtual: del mismo modo, las universidades públicas de Castilla y León, continuarán con la enseñanza telemática “para lo que resta de curso académico”.

Por el contrario, Madrid y País Vasco se resisten. La Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, defiende la necesidad de continuar con el curso académico y se plantea la posibilidad de volver al las clases presenciales. Y la Universidad del País Vasco pondrá en marcha alternativas docentes a las clases presenciales. En todo caso, según recordó el Gobierno central, “cualquier decisión (que tomen las facultades) debe respetar las medidas sanitarias decididas e implementadas por el Gobierno español y en particular por el Ministerio de Sanidad”. El próximo día 15 habrá una nueva reunión.

Sin directrices del Ministerio

“Entendemos que se tiene que respetar la autonomía universitaria pero que se deberían de emitir unas directrices del Ministerio de Universidades para perjudicar lo menos posible a los estudiantes y que no se pierda el curso escolar por estas circustancias”, sostiene la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Andrea Henry.

En su opinión experta, las facultades pueden estar preparadas para dar la clases online si las adaptan a la nueva situación y teniendo en cuenta aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet o a el material necesarios. “No intentando replicar las clases online, si no adaptandolas…porque la mayoría de plataformas virtuales de las Universidades no están preparadas para seguir con las clases normales online”, explica a este medio.



