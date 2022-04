Como cada lunes nuestra sección de reseñas literarias ofrece una nueva reseña elaborada por los alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet. En esta ocasión se trata del libro “El corazón del sapo”, una interesante propuesta literaria de Germán Sánchez Espeso que pasa a formar parte de nuestro proyecto “Lectura en los medios” que se desarrolla desde este centro educativo con la finalidad de potenciar la lectura entre los más jóvenes.

Título: El corazón del sapo.

Autor: Germán Sánchez Espeso

Editorial: Edelvives.

Damián descubre en el desván de su casa un arca repleta de pergaminos, manuscritos y libros raros. Cogió un libro de conjuros y hechizos y, siguiendo las instrucciones con la ayuda de su amiga Cloe, fabricaron un amuleto con poderes para viajar al futuro. Durante el libro será soldado, se casará con Cloe, montarán una tienda de bombones, tendrá hijos… Aunque todo eso le traerá problemas por abusar de un poder.

Damián es mediano, tiene las orejas pequeñas, pelo negro, piernas medianas y brazos cortos.

Lo que más me ha gustado son las habilidades que tiene Damián de cazar a un sapo. No está nada mal pero me gustaría saber más de lo que sucede después.

El libro está muy guay, si se hiciera una peli de esto, la vería.

El autor de esta reseña es Daniel V.