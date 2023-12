Hoy los estudiantes de Secundaria del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan una nueva reseña literaria sobre «La tribu del valle», un libro de Ana Alonso que es muy recomendable para el alumnado de esta edad.

Esta reseña forma parte del proyecto «Lectura en los Medios» gracias al cual nuestro periódico publica semanalmente reseñas literarias elaboradas por niños y estudiantes.

TÍTULO DEL LIBRO: La tribu del valle

AUTOR/A: ANA ALONSO

EDITORIAL: Oxford

Luna es una chica que ve incorpóreos, ellos están atrapados y necesitan que alguien como ella les preste atención.

Un día llega un paquete a la tienda de antigüedades del padre y del abuelo, éste es un lote del Neolítico. La sorpresa es que viene acompañado de Nala y Deir, dos incorpóreos que necesitan la ayuda de Luna para descansar en paz.

Viajan juntos a la prehistoria y después de varios viajes Nala y Deir consiguen liberarse, resolver los conflictos y así poder descansar.

Personajes:

Luna: es una chica enigmática y muy simpática, siempre está ayudando a los

demás.

Nala y Deir: incorpóreos, tímidos y fuertes. Se apoyan en Luna y desean descansar.

Un momento que me ha gustado de la novela es cuando Luna le hace un collar a Nala. A ella no le importa cómo está hecho sino el cariño y el esfuerzo que ha hecho para hacerlo y así poder liberarlos.

El libro me ha gustado mucho, es muy interesante. No puedes parar de leer hasta el final. Me ha servido para saber más de la cultura y el arte del Neolítico.

Lo recomendaría a gente de mi edad que le guste el ambiente de misterio en las novelas y que tenga curiosidad por conocer y aprender otras culturas.

La autora de esta reseña literaria es Candela S.