Hoy los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan una reseña literaria de un libro en valenciano, se trata de “Lluny de Roma”, un libro de Pasqual Alapont muy recomendable para alumnos de 12 a 14 años.

Lectura en los medios es una propuesta de innovación educativa en la que Valencia Noticias, junto con Radio Manises, permiten que alumnos jóvenes puedan escribir artículos periodísticos e iniciarse en el periodismo literario. El colegio San Enrique es el promotor de esta iniciativa que está coordinada por Francesc Nogales, el mejor docente de España en 2021 según los Premios Educa Abanca (Educación Primaria).

Título: Lluny de Roma

Autor: Pasqual Alapont

Editorial: Bromera.

Un esclau anomenat Vitalis ha d’impedir que s´arruïnen les festes saturnals les quals el seu amo l´havía encomanat organitzar. Finalment ho aconsegueix.

L´amo de Vitalis li encomana organitzar els preparatius de les festes saturnals, pero Vitalis comença a sospitar sobre un enemic de l´amo (Luci Baebi) que ell creu que vol arruïnar-les . Finalment no aconsegueixen arruïnar-les , peró no tot acaba bé per un dels actors de Roma…

Primer apareix l´introducció on s´ explica la história del personatge principal, Vitalis. Després es desenvolupen els temes principals del llibre, el teatre, les festes, la societat, la política i l’esclavitut Finalment, al desenllaç, coneixem com acaba l´história i la vida de tots els personatges ja que en aquesta história canvia molt la situació de Vitalis i la dels altres protagonistes.

És una obra que conta una história en un lloc i un temps històric , i per aixó es pot dir que és una novel.la histórica.

Està destinada als adolescents, encara que també a persones més majors.

Jo recomane aquesta obra a tot el món perqué aprens moltes coses d´história al mateix temps que estàs llegint una obra molt divertida i amb un poc d´intriga.

El autor de esta reseña es Álvaro Vicente.