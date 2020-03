Los diputados de VOX solicitan la suspensión del pleno de las Cortes Valencianas de esta semana ante el posible contagio del coronavirus

El grupo parlamentarioen las Cortes Valencianas pidió ayer por la mañana, por escrito y verbalmente, al presidente de la Institución, Enric Morera, la suspensión del pleno previsto para hoy miércoles y mañana jueves, así como las comisiones previstas por el posible contagio de alguno de sus diputados. Desde Presidencia se comunicó ayer que esta mañana la Mesa de las Cortes decidirá si se celebra o no.

Por precaución y responsabilidad el Grupo Parlamentario VOX ha decidido no asistir al pleno, en el caso de que se celebre. Los diputados trabajarán desde sus casas. Cabe recordar que los diputados autonómicos, así como concejales y otros cargos del partido estuvieron este fin de semana en Madrid en la Asamblea General de VOX y en el mitin de Vistalegre. Ante esto, el partido ha recomendado a sus cargos públicos que no acudan al Congreso, al Senado, a la Asamblea de Madrid y a los ayuntamientos por precaución. VOX ya pidió hace días al Gobierno de Pedro Sánchez medidas para afrontar esta pandemia. Pero el Gobierno no ha hecho nada, pese a que las ministras llevaban guantes de látex en la manifestación del 8M. Un hecho que demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez miente y oculta información.

Remarcar que la iniciativa de trabajar desde casa, por precaución , ha salido de VOX y se ha comentado e informado a las Cortes Valencianas.





