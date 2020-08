· Biotopía es la historia de una comunidad de científicos en la que la materia, el tiempo y el espacio se comportan de un modo extraño.

· El proyecto, creado y escrito por Manuel Bartual, comenzó a gestarse durante el pasado confinamiento, con cada colaborador grabándose desde su casa.

· Biotopía cuenta con las voces de Nikki García, cantante y presentadora de El Mundo Today, los actores Ingrid García-Jonsson y David Pareja o la cómica y presentadora Valeria Ros.

Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado en el que la materia, el tiempo y el espacio se comportan de un modo extraño. Allí viven y trabajan decenas de científicos desde hace cuatro décadas, llevando a cabo experimentos impensables fuera de los límites de su comunidad. En el resto del planeta hemos comenzado a saber de ellos a comienzos de junio, cuando comenzaron a distribuir gratuitamente su boletín informativo en formato podcast a través de plataformas como Spotify, Ivoox, Podimo o Apple Podcasts.

De este modo hemos podido conocer historias como la de Anna, genetista cuántica que cada día que pasa en Biotopía es un día más joven que el anterior, o la del pequeño Simón, que disfrutó de una vida completa en apenas 24 horas como resultado de un experimento de sus padres, expertos en terapias de crecimiento acelerado. También hemos escuchado la curiosa historia de Beatriz y Rafael, dos habitantes de esta comunidad que, tras compartir un sueño premonitorio en Oneiro, la red de conexión neuronal de Biotopía, acabaron intercambiando sus conciencias y ahora viven en el cuerpo del otro. O la iniciativa para mejorar los derechos de un modelo antiguo de robot dotado con sensor empático que está impulsando Elena, profesora de ciencias robóticas de Biotopía.

Biotopía es un podcast de ciencia ficción creado y escrito por Manuel Bartual. La idea, según comenta el propio Bartual, surgió durante el pasado confinamiento. “Cuando se decretó el estado de alarma tenía en marcha un par de proyectos que quedaron inevitablemente aplazados. Hablando con Nikki García en una de aquellas noches de cena por videollamada surgió la idea de preparar algo juntos, sin salir de nuestras casas, aprovechando los medios que teníamos a nuestra disposición”. Adoptar ese modelo de producción les pareció lo más sensato, ya que “en aquel momento no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento ni si volveríamos a tener que confinarnos más adelante, cosa que a día de hoy seguimos sin saber”.

De este modo, Biotopía se fue configurando como un falso boletín informativo a través del que escucharíamos las historias de esta comunidad científica, un podcast de ficción escrito por Manuel Bartual y presentado por Nikki García, actriz y presentadora de El Mundo Today. “Creo que lo más bonito de Biotopía es que nació con la única pretensión de entretenernos nosotros”, comenta Nikki García. “Mi trabajo estaba completamente parado y necesitaba hacer algo porque me subía por las paredes por la inactividad. Bartual, que tiene una disciplina admirable para el trabajo creativo, se puso manos a la obra y la evolución ha sido muy orgánica”.

Biotopía cuenta también con la participación de actores y actrices como Ingrid García-Jonsson, Valeria Ros, David Pareja, Lorena Iglesias, Claudio Serrano, Olga Aguirre o Julián Génisson. “El formato de falso boletín informativo nos permite que cada actor se grabe utilizando cualquier micro que tenga a mano o incluso su propio teléfono, ya que luego les escuchamos como si estuvieran llamando al boletín de Biotopía”, comenta Bartual. A Ingrid García-Jonsson, que interpreta a Elena, una profesora de ciencias robóticas, le alegra formar parte de Biotopía porque “además de volver a trabajar con Manuel Bartual, con quien ya trabajé en su película Todos tus secretos, es el proyecto más fácil y cómodo en el que he participado nunca. Grabamos todo vía videollamada y sin movernos de casa”. Junto a García-Jonsson y el resto de actores, en Biotopía participa también gente como Javi Rojo, realizador audiovisual con quien Bartual coincidió en un proyecto anterior y que en el podcast interpreta a Germán, el jefe de seguridad de Biotopía. “Conocí a Javi trabajando en #ElGranSecuestro, un reality que desarrollé junto a Modesto García para Playz de RTVE. Javi tiene dos cualidades que lo hacían imprescindible en Biotopía: la misma pasión por la ciencia ficción que tengo yo, y una voz poderosa”. Entre el reparto se encuentran también amistades y hasta familiares, como Paula Bourdette. “Es mi suegra”, dice Bartual. “Y no le ha hecho falta ser actriz para hacerlo fenomenal”.

El elenco de Biotopía lo terminan de completar las voces automáticas con las que Bartual da vida a AmaIA, la inteligencia artificial desarrollada por el departamento de ciencias del entretenimiento que se encuentra trabajando en Dentro de Biotopía, una serie inventada para la ficción que narra el origen de esta comunidad científica. “Es la serie dentro de la serie”, comenta Bartual. “En cada capítulo escuchamos un avance de Dentro de Biotopía, a cuyos personajes interpreta la propia AmaIA. Son voces robóticas que grabo con una aplicación de lectura de textos, lo que sirve para marcar la diferencia respecto al resto del podcast y, de paso, para aportar una extraña comicidad que le sienta muy bien a Biotopía”. Esta parte del podcast le hace especial gracia a Nikki García porque “es de las que hacen de contrapeso de toda la carga de contenido científico. No sólo eso, sino también la ligereza con la que mi personaje habla de las catástrofes que han sucedido o están por suceder. Creo que la mezcla de ciencia ficción y humor es lo que hace que este podcast suene tan fresco y simpático”.

El proyecto se completa con una web, sus redes sociales y una newsletter, desde las que comentan aspectos del día a día de esta comunidad científica como si fuera un lugar que existiera realmente. No es el primer proyecto en el que Manuel Bartual desdibuja los límites entre la realidad y la ficción, tras el hilo de Twitter en el que durante una semana del mes de agosto de 2017 se dedicó a narrar la historia de cómo una persona idéntica a él le perseguía durante sus vacaciones. “Me gusta plantear este tipo de juegos con la audiencia, utilizar recursos para expandir la historia y hacerla más real, más tangible. Como espectador es algo que siempre agradezco, y muy especialmente cuando se hace con una historia de misterio”. En Biotopía, más allá de descubrir qué es lo que permite a sus científicos manipular el tiempo, la materia y el espacio a su antojo, el misterio de la historia reside en unas extrañas desapariciones que están teniendo lugar en la comunidad y de las que vamos teniendo noticia capítulo a capítulo, mientras escuchamos a sus habitantes.

“Me parece un formato con muchísimas posibilidades. Hay algo atávico en que te cuenten una historia al oído, y este tipo de ficciones se benefician de ello. Puede llegar a ser una experiencia muy inmersiva”, comenta Bartual acerca de las ficciones en formato podcast. En España ya existe algún caso de éxito, como el de El gran apagón escrito por José A. Pérez Ledo para Podium Podcast, y la llegada a España de plataformas como Podimo o Audible puede ayudar a dinamizar el panorama de la ficción sonora en nuestro país. Según Bartual, fuera nos llevan mucho tiempo y trabajo de ventaja. “Aquí, cuando hablas de podcasts, la gente piensa automáticamente en programas de radio a la carta o cualquier otra producción de no ficción, pero la mayoría desconoce que ahí también puedes encontrar historias de ficción tan potentes como a las que te acabas enganchando en otros medios”.

“Yo lo disfruto mucho como público”, comenta García-Jonsson. “Desde el salón de nuestras casas, el vagón de metro o la cola del súper, Biotopía nos invita a imaginar un mundo en el que absolutamente todo es posible. En estos tiempos que corren, es quizá una de las mejores opciones para evadirse”. Continuando con esta idea, para Bartual, “ahora que nuestra realidad parece por momentos una película de catástrofes, en la que no resulta muy difícil perder el ánimo en cualquier momento, ha sido muy reconfortante imaginar un mundo todavía más extraño que el nuestro y en el que, a pesar de sus pequeños y cotidianos apocalipsis, nadie parece perder nunca el buen humor”.

Por el momento, Biotopía es un proyecto autoproducido pero su equipo ya ha recibido propuestas para continuarlo y expandirlo más allá de esta primera temporada. A la pregunta de cuántos capítulos compondrán la serie, Bartual prefiere no dar una cifra porque piensa que “eso arruinaría parte del disfrute. Prefiero que los oyentes no sepan cuándo finalizará la historia que estamos contando, sino que lo descubran cuando llegue el momento”. Y añade: “realmente, no merece la pena pensar ahora en ello porque el futuro, como el pasado y el presente, no son más que un constructo mental, herramientas del cerebro creadas para designar la posición de la materia en el espacio, así que se podría decir que, en realidad, lo que vaya a suceder con Biotopía ya ha sucedido, está sucediendo y sucederá sin que podamos hacer gran cosa para evitarlo”.

El primer capítulo de Biotopía se estrenó el 1 de junio y en estos momentos ya hay disponibles cinco capítulos. Se pueden escuchar gratuitamente en Spotify, Podimo, Ivoox, Apple Podcasts y Google Podcasts, entre otras plataformas.

