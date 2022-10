MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, CHEF ESTRELLA MICHELIN, APOYA AL SECTOR APÍCOLA VALENCIANO CON SU PARTICIPACIÓN EN LA XXI EDICIÓN DE EL PRIMER CORTE DE MIEL DE AYORA

La localidad valenciana de Ayora celebra del 7 al 9 de octubre la XXI edición de El Primer Corte de Miel, una fiesta que gira en torno a la miel y a todo el sector apícola de la zona, que contará por primera vez con una chef estrella Michelin: María José Martínez, del restaurante Lienzo

La cocinera murciana explicará en un showcooking lo que significa para ella este producto y cómo orquesta la propuesta gastronómica de su restaurante en torno a este tesoro de la naturaleza

Madrid, septiembre de 2022-. La XXI edición de El Primer Corte de Miel, declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana, contará con una invitada de excepción: la estrella Michelin María José Martínez. Esta cita gira en torno a la miel, uno de los tesoros de la naturaleza que conoce muy bien la chef, ya que en la propuesta gastronómica de su restaurante Lienzo tiene un papel muy importante. Ayora, epicentro de la producción de miel de la Comunidad Valenciana, celebra del 7 al 9 de octubre esta fiesta, que pone en valor el sector apícola de la zona y que contará con expertos internacionales y, por primera vez, con una cocinera con estrella. Desde muy pequeña, María José, de origen murciano y valenciana de adopción, quedó cautivada por este producto y ahora ha visto en este encuentro la oportunidad perfecta para devolver a esta tierra todo lo que le ha dado en estos años.

El domingo 9 de octubre a las 12:15 h tendrá lugar el showcooking en el que Martínez explicará todo el universo gastronómico que ha creado en torno a la miel y las abejas, el trabajo que lleva a cabo codo con codo con apicultores de la zona, los diferentes tipos de mieles o cómo sustituye en sus elaboraciones el azúcar por la miel. «Para mí es todo un placer ser la primera estrella Michelin que se suma a esta gran cita como representante de la gastronomía, y más en Ayora, uno de los grandes productores de miel de la Comunidad Valenciana. Para más inri, cerca de allí está la cueva de la Araña de Bicorp, un punto que para mí tiene mucho significado, ya que es la primera pintura rupestre del mundo en la que aparece una persona recogiendo miel. Sin duda, me resulta muy bonito ir hasta esta localidad y participar en un evento que tiene como temática un producto al que estoy tan ligada. Es un placer apoyar iniciativas como esta y, sobre todo, contribuir con mi trabajo a ponerlos en el panorama internacional», apunta la chef, entusiasmada. María José Martínez es una de las grandes novedades de esta edición, que también contará con conferenciantes referentes mundiales en el sector de la apicultura, como son el francés Gilles Fert y Pajuelo Consultores Apícolas.

El Primer Corte de la Miel es un evento plenamente consolidado como feria apícola, gastronómica, turística y cultural, donde todo el mundo tiene la oportunidad de conocer mejor el mundo de la miel de mano de los apicultores de la zona, pudiendo ver en directo cómo es una colmena por dentro y cómo extraen la miel los apicultores, todo ello a través de una gran urna de cristal. Ayora cuenta con una arraigada tradición apícola y es una de las localidades que más miel produce y exporta de la Comunidad Valenciana, situándose también entre las primeras productoras a nivel nacional.

LAS MIELES DEL ÉXITO

«Yo he crecido entre abejas: desde que soy pequeña he recolectado miel con mi abuelo y mi padre, porque ellos tienen colmenas. Es un producto al que le tengo mucho cariño. En mi casa siempre ha estado presente: hacíamos y hacemos muchas elaboraciones con miel. Mi vida ha estado marcada por la agricultura y por la ganadería, ¿cómo no iba a hablar de la miel en mis menús?», explica la chef.

María José se crio en la comarca del Bajo Guadalentín, en Murcia, rodeada de los huertos, olivos, panales y árboles frutales de su familia. Desde pequeña, mostró un gran interés por las tareas que realizaban a diario sus padres y abuelos, como la elaboración artesana de leche, miel, queso o embutidos, la recolección de verduras y hortalizas, la caza, la matanza o la repostería casera. De esta etapa surgió su pasión por la gastronomía y su personalidad culinaria, marcada por una fuerte conciencia medioambiental y por la defensa del pequeño productor con nombre y apellidos. Decidió formarse en la Escuela de Hostelería de Murcia, donde cursó un grado medio de pastelería y panadería y un grado superior de restauración.

Después de años de trabajo, esfuerzo y muchas horas delante de los fogones, hizo realidad su proyecto con Lienzo y su sacrificio ha merecido la pena. En 2021, el restaurante, en el centro de Valencia, recibió su primera estrella Michelin –ya contaba con un Sol Repsol—, lo que ha permitido a la chef saborear el éxito y apoyo de todo el sector gastronómico. Esta distinción fue un reconocimiento a la personalísima cocina de María José, marcada por la sostenibilidad y por el uso de ingredientes de proximidad, y al exquisito servicio en sala orquestado por el maître y sumiller Juan José Soria, que atesora también una bodega de más de 250 referencias, muchas de ellas de manufactura local. Su cocina, original, fresca y desenfadada, es una cocina sincera y de rigurosa temporada que parte de sabores tradicionales combinados con técnicas y elaboraciones modernas y en la que la estrella es el producto ecológico de proximidad. Entre sus ingredientes fetiche se encuentra, por supuesto, la miel, que protagoniza muchas de sus recetas, como la propia chef explica: «Desde el principio utilizamos trocitos de panal o miel de azahar propia. Luego comenzamos a cambiar los azúcares por miel en los postres y ahora estamos haciendo fermentaciones de frutas con miel, cocinando con cera de abeja productos como la quisquilla y utilizando propóleo o polen para hacer crujientes. Todo lo que produce una abeja está integrado en los menús de Lienzo. Es un producto que está presente en todo el menú pero que no es invasivo».

Este restaurante fue el lienzo en blanco en el que María José empezó a hacer realidad sus sueños y que ahora le está permitiendo disfrutar de las mieles del éxito.