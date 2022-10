• Only YOU Hotel Valencia reúne a más de 700 personas para celebrar su primer aniversario en una fiesta memorable

• Personalidades del ámbito empresarial, la cultura y el deporte de Valencia se unieron para dar apoyo en este día tan especial

Valencia, 30 de septiembre de 2022. Desde su apertura el año pasado, Only YOU Hotel Valencia se ha convertido en uno de los hoteles con mayor encanto de la ciudad. Para poder celebrar su gran acogida este primer año, ha tenido lugar una velada a la que han acudido más de 700 invitados, entre los que se han concentrado distintas personalidades que forman parte del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.

Desde las siete de la tarde y hasta pasada la medianoche Only YOU Hotel Valencia se vistió de gala. El espectáculo, a cargo de la compañía Music Has No Limits, amenizó la velada con un show creado para la ocasión. Además, Only YOU quiso hacer una demostración de su oferta gastronómica y coctelera, con decenas de platos que se iban sucediendo, haciendo gala de toda la variedad ofrecida en sus restaurantes, liderados por el chef José María Climente, en sintonía con sus partners Restaurante Salvaje Valencia y la coctelería de Ivan Talens. Asimismo, el Atelier de la Flor, otro aliado de Only YOU Hotel Valencia fue el encargado de decorar el interior.

“Nos hace muy felices celebrar este primer aniversario de Only YOU Hotel Valencia junto a numerosos amigos de la Cadena y de cada uno de los partners que nos acompañan en este hotel. Una fiesta que ha querido dar protagonismo a todo lo que este hotel ha simbolizado para los valencianos desde que abrió sus puertas en 1959 como primer establecimiento de lujo y punto de encuentro de la ciudad y que un año atrás convertimos en el primer hotel Only YOU 5* de la compañía. Much More Than a Year va precisamente de la historia que da valor al edificio, de todo lo que está por venir y de cómo convive Only YOU Hotel Valencia con la ciudad, sus ciudadanos y sus visitantes”, comenta Juan Serra, director general de Only YOU Hotels.

Much More Than a Year, más que un lema

Bajo el nombre Much more than a year, se ha querido hacer alusión a la vinculación que ha tenido el hotel con la ciudad. Un edificio emblemático que supone un monumento para los valencianos y, que a pesar de llevar sólo un año abierto como Only YOU, su historia y la progresiva evolución del hotel al mismo tiempo que la ciudad, provocan la sensación de haber estado toda la vida, ya que se aloja en el antiguo hotel Astoria Palace.

Only YOU Hotel Valencia nace con la intención de recordarnos que lo importante ya no es viajar, sino descubrir y coleccionar experiencias. Un hotel para conectar con Valencia y hacer nuestra – tuya- la manera en la que descubrimos todo lo que esta ciudad tiene que ofrecer. Un hotel para celebrar la diversidad de cada persona que cruza sus puertas y duerme en sus camas, trabaja y se relaja en sus espacios, disfruta sus cócteles y saborea sus platos. Un hotel para vecinos y visitantes. Para los que vienen “de allí” y se sienten “de aquí”. Para los que son “de aquí” y quieren volver a descubrir Valencia como si fuera la primera vez. Un hotel para todos aquellos que comparten nuestra manera de sentir la ciudad.

Only YOU Hotel Valencia, mucho más que un hotel

Además de sus 191 habitaciones, los espacios comunes, abiertos no solo para el público alojado, convierten a la gastronomía, la moda, el ocio y las flores, en protagonistas del hotel.

Y es que la decoración corre a cargo del reconocido interiorista Lázaro Rosa- Violán y está inspirada en el Mediterráneo para que los visitantes se trasladen hasta sus orillas gracias a los distinguidos colores y las texturas presentes en todas las estancias del edificio. Desde una recepción-coctelería, concepto original de Only YOU Hotels, en el que realizar el check-in parece ser lo secundario, en el lobby se pueden encontrar hasta una floristería y una sastrería.

Y es que este lobby es un punto de encuentro clave para habitantes y visitantes de la capital del Túria. La reconocida floristería “El Atelier de la Flor” alberga en el hotel un espacio donde poder hacerse con uno de sus arreglos florales, sumamente reconocidos en el sector de las bodas, las celebraciones y los eventos.

Asimismo, en la entreplanta, se puede encontrar la sastrería de la firma madrileña “Tom Black” que, gracias a su presencia en el hotel, permite disfrutar a sus visitantes del servicio exclusivo de la sastrería a medida, directamente relacionado con la experiencia de cliente, calidad e innovación que lleva escrita la marca Only YOU Hotels.

Y como la gastronomía es un elemento clave en la Comunitat Valenciana, Only YOU Hotel Valencia tenía que contemplar que sus visitantes pudieran disfrutar de distintas opciones gastronómicas. En la novena planta del edificio se encuentra, El Mirador, un restaurante cuyo menú está dirigido por el Chef José María Climente y su equipo. Con vistas de 360 grados a la ciudad, el comensal podrá degustar alimentos cocinados con especial atención en su calidad y procedentes de km0.

Volviendo al lobby, se encuentra “Trotamundos”, ya mítico de los hoteles de la cadena, en los que el cliente del hotel de Valencia puede disfrutar de una cuidada carta con platos perfectos para compartir a cualquier hora del día y que alojan ingredientes propios de la gastronomía local. Además, a la comida, le acompaña una propuesta de coctelería a cargo de Iván Talens, perfecta para la hora del afterwork.

Por último, en otra área del lobby también está presente el exitoso restaurante Salvaje, concepto que muestra la cara más desenfadada de la cocina japonesa a través de una propuesta de fusión y animado con un DJ cada noche. Fermín Azkue, chef venezolano con experiencia internacional se encuentra tras los fogones.

Tras estas experiencias, el huésped podrá descansar en alguna de las habitaciones distribuidas a lo largo de 8 plantas y sentirse como en casa ya que, gracias al estilo de estas, caracterizadas por ser frescas, elegantes y atemporales, consiguen crear una atmósfera perfecta, de nuevo, algo característico de la cadena hotelera Only YOU Hotels.

Sobre Only YOU Hotels

Perteneciente a Palladium Hotel Group, se posiciona como un referente innovador en el sector urbano a través de un concepto de hoteles que unen el servicio propio de un hotel boutique con las últimas tendencias de espacios lifestyle de las grandes ciudades cosmopolitas.

El propósito de la marca es situar al cliente en el centro de la experiencia, ofreciéndole una estancia memorable y personalizada, adaptada al estilo de cada viajero. Un verdadero tributo al viajero que busca descubrir el auténtico estilo de vida local de cada ciudad.

Actualmente la cadena cuenta con cuatro hoteles, dos en Madrid, Valencia y

Málaga.

Para más información, visita: www.onlyyouhotels.com