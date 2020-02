Mario Biondi presenta su nuevo disco en el  Teatro Olympia de València

Biondi grabó este primer tema con el High Five Quintet, la banda de sus comienzos, y reconoce que en este nuevo disco que presentará en València, vuelve a sus orígenes, al mismo tiempo que explora nuevos territorios sonoros.

El concierto forma parte de su tour español, que arranca en la sala Barts de Barcelona el 25 de mayo y que culmina el 27 de mayo en el Teatro Kapital de Madrid.

Sus discos son ya grandes clásicos del jazz-soul europeo de este milenio y sus vídeos en Youtube -entre los que se encuentran “This is what you are y “Love is a temple”- suman millones de visitas.

Hijo, nieto y bisnieto de artistas, Biondi comenzó a cantar en la iglesia cuando tenía 12 años y poco después ya triunfaba en concursos musicales.

Una voz cálida y profunda en plena sintonía con la de iconos como Isaac Hayes y Barry White, ha llevado a Mario a colaborar con autores de gran importancia, incluido Ray Charles y su amor por el soul le ha ayudo a moldear un estilo que está al nivel de Lou Rawuls y Al Jarreau.

Sus primeros éxitos llegaron en 2004, cuando Biondi ya tenía 33 años y comenzaron gracias al tema “This is what you are”, que inicialmente estaba destinado al mercado asiático, pero que rápidamente logró excelentes resultados también en Europa.

Lanzó su primer álbum inédito, titulado “Handful of soul”, en 2006, conquistando dos discos de platino y permitiendo al cantante siciliano cumplir una gira muy exitosa.

Un año después, Mario subió al escenario de San Remo como invitado, un acto que repitió en 2009.

A finales de 2007, lanzó el álbum doble en vivo “I love you more” y en el 2008, Mario participó en la nueva versión de la banda sonora de la película animada de Walt Disney “The Aristocats”, mientras que en 2009 lanzó el tercer álbum, titulado “If”.

En 2011 fue el turno de “Due”, un álbum inédito que una vez más lo llevó a celebrar conciertos en Italia y en el extranjero, con entradas agotadas en la mayoría de las fechas.

En 2013 nació “Sun”, una obra creada entre Los Ángeles, Londres, Milán y Nueva York y enriquecida por la presencia de personajes como Chaka Khan, Simon Hale y Jan Kincaid. En 2015 sale su disco “Beyond” y en el 2018 “Brasil”, los dos de grande éxito.

Colaboraciones con Michael Bolton, Incognito y The Crusades se suman a la trayectoria de este artista que inyecta pasión sobre el escenario sin por eso dejar de lado cierta ironía en sus interpretaciones



