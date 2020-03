Memes sobre la cuarentena que dispara la imaginación: del papel higiénico a las peluquerías

El estado de alarma ha puesto límites a las rutinas, pero no a la imaginación. De ello dan buena cuenta los memes y vídeos que circulan por las redes sociales desde que las autoridades recomendasen el aislamiento por coronavirus, entre los que destacan los protagonizados por el papel higiénico como artículo de lujo y las peluquerías como negocio de primera necesidad.

Un vídeo de un hombre cortando papel higiénico sobre un soporte de jamones y colocando cuidadosamente las lonchas en un plato o una foto de una berza con la frase “se dispara el precio de la berza ante la escasez de papel higiénico” son algunas de las muestras de creatividad con sello gallego que se hicieron virales en cuanto empezaron a faltar rollos en los supermercados.

La necesidad de papel higiénico fue tal que incluso comenzó a equipararse con las drogas, con un humor discutible. Para muestra un botón: el montaje de una noticia sobre el narcosubmarino apresado en la costa gallega con 3.000 kilos de cocaína con el titular de “Interceptan en Cangas el primer narcosubmarino transoceánico con un gran alijo de papel higiénico”.

“O tabaco e a fariña é para os vellos, o papel do cú é o futuro!”, abunda otro meme construido con una imagen de la serie Fariña parodiando el momento en el que Sito Miñanco decide cambiar el tráfico de tabaco por el de drogas.

Una grada de un campo de fútbol abarrotada en la que se ve a los aficionados tirando cientos de rollos de papel junto a la frase “cuando vivíamos por encima de nuestras posibilidades” o la imagen que reza “cambio paquete de papel higiénico del Mercadona por un Audi A 3”, son otros de los memes que han circulado por los móviles de los españoles.

En la misma línea va el vídeo en el que una persona introduce una larga combinación como contraseña de una caja fuerte para sacar de su interior un rollo de papel higiénico y cogerse un cuadradito antes de volver a guardarlo.

Pero la declaración del estado de alarma ha hecho que se incremente el humor relacionado con las restricciones, pues antes incluso de que terminase ayer la intervención de Pedro Sánchez ya se sucedían los memes que parodiaban la consideración de las peluquerías como negocios de primera necesidad.

Un hombre en un coche enseñando un cartel con la frase “voy a hacerme unas mechas” como argumento por si te para la policía al saltarte las restricciones de la vía pública ha sido una de las primeras bromas en hacerse viral.

Lo mismo ocurrió con la foto en la que se ve a una peluquera con mascarilla separada un metro de su clienta y lavándole el pelo con dos palos de escoba haciendo parodia de la recomendación de seguir las medidas sanitarias en los trabajos.

Para otros, las restricciones parecen ser pocas y en esta línea va el meme que le dice a Pedro Sánchez: “a ver si lo he entendido, para evitar el contagio puedo ir a trabajar y después ir al banco y luego comprar el pan y el AS, sacar al perro, pillar unos pitis en el estanco, hacer cola en la carnicería, frutería, pescadería y el súper. Luego graduarme la vista, recoger el edredón del tinte y pasarme a cortar el pelo después de poner gasolina? Pero no puedo salir de casa, ¿es eso?”, pregunta.

Las citas en balcones para cantar y aplaudir se han convertido en otro mantra de estos días. “Hay una convocatoria a las 20.00 h para aplaudir y otra a las 22.00 h. Hay quien propone salir a las 21.00 h a cantar por la ventana el Resistiré y hubo quien propuso a las 12.00 poner el himno de España. Eu propoño que vaiades ao carallo”, dice el cómico tuitero gallego @echeoqhai.

A estos, se suman una larga lista con ideas originales para pasar el confinamiento en casa o parodias sobre las restricciones, los hipocondríacos y el virus. Pues está claro que los mejores recuerdos de esta cuarentena estarán ligados a la originalidad.