Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Una de las ‘fiestas de guardar’. Para conmemorar esta fecha, nuestro socio de gobierno presenta esta moción. No nos sorprende, ya que en esta cuestión, como en tantas otras, la postura del Partido Popular es diferente a la nuestra. Y es que, aunque sea obvio hay que repetirlo: gobernamos juntos, pero somos partidos diferentes. De hecho, en lo relativo al feminismo, nuestro socio decidió hace tiempo sumarse a las consignas ideológicas que marcaba la izquierda.

Del mismo modo que a nosotros no nos sorprende la posición del PP, estoy segura que a ellos tampoco le sorprende la nuestra, ya que conocen perfectamente cuales son nuestros principios, que no se pliegan a los delirios progresistas. Por tanto, como ya hemos adelantado a nuestros socios, no podemos respaldar esta moción; es más, no nos queda otra que votar en contra. Y con contundencia.

En la moción que se ha presentado hoy nos hablan de ‘perspectiva feminista’, ‘perspectiva de género’, opresión de la mujer, de ‘brecha salarial’ cuando deberían decir, más bien, ‘brecha de maternidad’; hablan de patios inclusivos, de cátedras feministas y de género, de paridad…de puntos violeta…Nos hablan de apostar por “la perspectiva de género en los modelos de transformación de las ciudades”…¿Por qué se empeñan en comprar el marco de la izquierda? ¿Es que no hay diferencia entre ustedes y la izquierda en este asunto? ¿Al igual que con el aborto, la violencia de género y tantas otras cuestiones ya han asumido sin tapujos las nocivas ideas progresistas?

Eso sí, en una cosa estamos de acuerdo: dicen que las autoridades han de tener un compromiso de tolerancia cero con cualquier violencia sexual en el ámbito deportivo. En eso tendrán nuestro apoyo incondicional. Faltaría más. Aunque se les ha olvidado mencionar, hablando del ámbito deportivo, otro tipo de violencia que corren peligro de sufrir nuestras deportistas, y que en algunos casos ya están padeciendo. La ideología trans, que permite que hombres que se autodefinen mujeres puedan competir en el deporte femenino, amparados por leyes inocuas aprobadas a nivel nacional y en diferentes regiones de nuestro país. No lo vamos a permitir. Hay que proteger a nuestras deportistas de esta ideología que puede desdibujar, si no se le pone freno, los múltiples éxitos que merecen nuestras representantes en el deporte. Las políticas trans, bajo el principio de la autodeterminación de género, difuminan la identidad de las mujeres. Y eso no lo podemos permitir. Desde VOX, queremos decirlo alto y claro.

Pero es que, ya que presentan una moción del Día de la Mujer, y ya que hablan de violencia sexual, no estaría mal recordar cómo, en los últimos años, la seguridad de las mujeres ha empeorado de manera radical. Este tema sí que nos preocupa. Entre todas las actuaciones de este gobierno que padecemos desde hace casi seis años a nivel nacional que han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres, además de la lamentable ley del sólo sí es sí―apoyada, por cierto, por el PSOE y Compromís, aquí presentes― destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal que, junto con la falta de medios para nuestras FCSE y de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años.

Según el último informe específico de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo, y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en el último lustro. Esto si merece una moción.

Ni puntos violeta, ni patios inclusivos, ni cátedras de género. Más seguridad en nuestras calles y nuestros barrios para las mujeres. Nos dicen en la moción que debemos ponernos las gafas violeta en cualquier ámbito de la vida. Les animo, queridos socios, a ponerse las gafas del sentido común. Les animo a desechar la ideología de la izquierda y centrarse en lo que de verdad preocupa a las mujeres.