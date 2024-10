Vecinos de la ciudad alzan la voz con una canción y grafitis para denunciar el impacto de los pisos turísticos y la especulación inmobiliaria, mientras se preparan para una gran manifestación el 19 de octubre.

Valencia se moviliza a ritmo de música y arte urbano en un grito de protesta contra la turistificación y la especulación inmobiliaria que están obligando a muchos vecinos a abandonar sus barrios. Bajo el lema “Mi barrio no se toca”, la plataforma “Valencia no está en venta”, que agrupa a más de 30 asociaciones, ha lanzado una canción que denuncia la proliferación de apartamentos turísticos, el alza de precios en los alquileres y la destrucción del tejido social en barrios históricos como el Cabanyal.

La canción, que ha sido grabada en este antiguo barrio de pescadores, se ha convertido en el himno de la lucha vecinal. Con frases como “Los buitres nos acechan y nos quieren devorar”, se hace referencia a los fondos buitres y especuladores inmobiliarios que adquieren edificios completos para convertirlos en apartamentos turísticos, expulsando a los inquilinos tradicionales. La plataforma busca visibilizar este problema y movilizar a la ciudadanía para una manifestación el próximo 19 de octubre, con el objetivo de frenar el desalojo progresivo de los vecinos y defender el derecho a una vivienda digna.

Turistificación en el Cabanyal: 230 pisos turísticos en solo cinco calles

El barrio del Cabanyal ha sido uno de los más afectados por la especulación inmobiliaria en los últimos años. La conversión de este tradicional barrio en un destino codiciado por turistas ha provocado un aumento desmesurado en el número de apartamentos turísticos. Según los vecinos, en solo cinco calles del barrio se concentran 230 pisos turísticos, lo que ha transformado radicalmente la vida de la comunidad.

Pablo, uno de los residentes del barrio, señala que el cambio ha sido abrumador: “Hemos pasado de estar dejados de la mano de Dios a estar de moda y ser un barrio turístico por completo”. Eduardo, otro vecino, lamenta la pérdida de los negocios locales, afirmando que “no dejan nada para la gente de aquí”. Las plantas bajas de los edificios, que solían albergar pequeños comercios o bares de barrio, han sido reconvertidas en alojamientos turísticos, lo que ha vaciado el vecindario de servicios esenciales para los residentes.

Este fenómeno ha disparado los precios de los alquileres, obligando a muchos vecinos a marcharse. La falta de viviendas asequibles y la transformación del barrio han generado un ambiente que los vecinos califican como “vecinofobia”, ya que sienten que el turismo está desplazando a la comunidad local y afectando negativamente la calidad de vida.

La canción como himno de la protesta

“Mi barrio no se toca” no es solo una canción, es un manifiesto en defensa del derecho a la vivienda y de la vida en los barrios. La letra refleja el malestar de miles de vecinos que ven cómo sus barrios se vacían de residentes permanentes para dar lugar a un modelo de ciudad basado en el turismo de masas. María Arlandes, creadora de la canción y portavoz de la plataforma “Valencia no está en venta”, explica que con esta iniciativa quieren movilizar a los ciudadanos y recordar que la ciudad debe ser “visitada pero también habitable”.

La canción critica directamente la especulación inmobiliaria y el impacto negativo que tienen los fondos buitres en el mercado de la vivienda. Según Arlandes, “el turismo nos ayuda mucho, pero de ahí a sacrificar nuestras tradiciones y nuestra vida…”. La letra de la canción pone de relieve el conflicto entre el deseo de mantener una ciudad abierta al turismo y la necesidad de preservar el carácter y la vida social de los barrios.

El arte urbano como herramienta de denuncia

El arte urbano también ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la turistificación. Artistas como J. Warch han utilizado los muros de la ciudad como lienzos para denunciar los problemas que enfrentan los ciudadanos para acceder a una vivienda. Uno de los murales más icónicos de Warch muestra a un mapache asomándose desde un contenedor de basura con el texto: “Está bastante bien. Solo pago 500 y somos solo siete”, una crítica satírica a los elevados precios de los alquileres y la precariedad habitacional que sufren muchos jóvenes.

En otro de sus murales más recientes, Warch representa el laberinto que supone buscar una vivienda en Valencia, reflejando el caos y la frustración que sienten los habitantes ante la dificultad de encontrar un lugar asequible para vivir. “No es ni siquiera una hipérbole, ahora es una realidad”, afirma el artista, quien ha convertido sus grafitis en un altavoz para expresar la crisis de la vivienda que afecta a miles de valencianos.

La protesta del 19 de octubre: movilización por una vivienda digna

Con la canción y el arte urbano como motores de la protesta, la plataforma “Valencia no está en venta” ha convocado una manifestación el próximo 19 de octubre para exigir medidas urgentes ante la proliferación de pisos turísticos y la especulación inmobiliaria. La concentración busca reunir a vecinos de toda la ciudad para defender sus derechos y presionar al Ayuntamiento para que frene el aumento de apartamentos turísticos y garantice el acceso a una vivienda digna.

Este tipo de protestas reflejan una creciente preocupación por el futuro de Valencia como ciudad habitable. La presión que ejerce el turismo sobre los barrios más tradicionales está generando un conflicto entre las necesidades de los residentes y los intereses del sector turístico, que ha visto en Valencia un destino atractivo para el alquiler vacacional.

Respuesta del Ayuntamiento de Valencia

En respuesta a estas demandas, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado medidas para controlar la proliferación de pisos turísticos, incluyendo la suspensión de licencias para nuevos apartamentos y un decreto que regula este tipo de viviendas en la Comunidad Valenciana. Además, se está planteando el corte de suministros como el agua y la luz a los pisos turísticos ilegales que operan sin licencia.

Sin embargo, los vecinos consideran que estas medidas no son suficientes para frenar la presión inmobiliaria y recuperar la vida de barrio. La manifestación del 19 de octubre será una oportunidad para que los ciudadanos expresen su malestar y exijan cambios más profundos que pongan fin a la expulsión de residentes y a la destrucción del tejido social de Valencia.

Reflexión final

La canción “Mi barrio no se toca” y los grafitis que decoran las calles de Valencia son un grito de auxilio en defensa de los barrios tradicionales que están siendo transformados por la turistificación. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre turismo y vida local en Valencia? ¿Cómo deberían las autoridades gestionar el impacto del turismo de masas en las ciudades?