El colaborador del Fresh, Asraf Beno, ha debutado como reportero y ha sido el encargado de cubrir la rueda de prensa de Idol Kids, el nuevo programa de talentos que Telecinco va a estrenar próximamente y en el que uno de los jurados será su suegrísima, Isabel Pantoja. Con su mascarilla reglamentariamente puesta, Asraf le ha preguntado a la tonadillera sobre su nuevo proyecto en la pequeña pantalla y ella se ha mostrado encantada: «Ha sido mágico, trabajar con niños en un programa era lo que me faltaba por hacer en mi carrera», ha dicho.

Después, en una conexión Isabel, los dos han hablado cara a cara sobre una futura boda con Isa Pantoja de la que su madre no ha tenido noticias en persona: «A mí nadie me ha dicho nada, lo he oído por la televisión», se ha quejado Pantoja, por lo que Asraf le ha hecho una petición de mano en vivo y en directo. «¿Qué te parece la idea?», le ha dicho y ella le ha contestado con evasivas: «Si ellos se quieren y se aman, entonces sí. Es mi hija la que va a pasar su vida con Asraf, no yo. Yo te digo que sí, pero tengo que ser sincera y aclarar que, al principio, no me gustabas».

Con estas palabras, la tonadillera se refería a una discusión que Asraf y su novia, Isa Pantoja, tuvieron en el portal de su casa, que fue grabada y muy polémica por el tono de la pelea. Sin embargo, parece que, por fin, todo eso ha quedado a atrás: «Eso se aclaró y Asraf e sun chico simpático, guapo y quiere mucho a mi hija, que es lo que importa», ha conluido Isabel Pantoja, que también ha querido decir toda la verdad porque ella no es «una suegra cualquiera».