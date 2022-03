Hay empresas que ya han tenido que parar su actividad y otras, como Danone, que lo hará en las próximas horas si no se alcanza una solución. La empresa ha anunciado que parará sus cuatro plantas de lácteos en España si continúa el problema. Nestlé o Lactalis también han advertido que están en una situación límite, al igual que cerveceras como Heineken o Mahou, que reportan serios problemas para suministrar productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes. “De no llegar a un acuerdo en las próximas horas, Danone se verá obligada a tomar la drástica decisión de interrumpir el proceso de recogida de leche, y como consecuencia, el proceso de producción en sus fábricas y posterior traslado de producto terminado a las cadenas de distribución alimentaria”, dice la compañía en un comunicado. Casi todas tienen problemas para el aprovisionamiento de materias primas esenciales para elaboración de los productos. Como explica el consejero delegado de Lactalis en España, Ignacio Elola, “a las plantas de leche no están llegando plásticos, papel, cartón, palés o ingredientes para elaborar y envasar este alimento esencial y se acumula el producto terminado mientras la caducidad corre al tratarse de un producto perecedero”. Pascual no prevé, por su parte, parar la producción, aunque sí han registrado incidencias en el transporte que dificulta la distribución, según explican fuentes de la compañía, mientras que Nestlé trata de “garantizar el abastecimiento de sus productos”, aunque “las fábricas de lácteos de la compañía ubicadas en la cornisa cantábrica están teniendo dificultades en la recepción de mercancías, como materias primas y envases, así como en la expedición de producto terminado, una situación que también podría afectar al resto de las fábricas de la compañía en toda España”, señalan fuentes de la compañía.

Hostelería

Cerveceras como Heineken, Mahou o Estrella Galicia también están al límite, y lo ilustra el hecho de que la guardia civil y la policía han tenido que escoltar hoy un convoy de camiones con materias primashasta la fábrica de Estrella Galicia. Heineken España ha manifestado su “gran preocupación” por el impacto que el paro en sus operaciones, en el negocio de sus clientes de hostelería y de superficies comerciales, y ha advertido de que si la situación continúa así “se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes, y a aprovisionarse de materias primas”. Desde Hostelería de España reportan ya problemas con algunos productos que llegan con dificultad a los establecimientos, sobre todo frescos: carnes, pescados, frutas y verduras. Algunos incluso “están teniendo que cambiar sus menús del día” adaptándolos al producto que sí tienen, explican. La actividad en los grandes mercados, sin embargo, está afectada de manera desigual. En Mercamadrid, que aprovisiona a unos 500 kilómetros, han recibido hoy un 90% del producto con respecto a un martes habitual, aunque los problemas son más “en la reexpedición”, es decir en el transporte a otras provincias, explican desde MercaMadrid.