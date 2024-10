Valencia noticias – Noticias de Valencia

Los agentes de la Policía Científica, que determinaron que el incendio en dos bloques de viviendas en el barrio de Campanar tuvo causas fortuitas, declararon ante el juez que no investigaron posibles negligencias o imprudencias. El siniestro, ocurrido en febrero, dejó diez víctimas mortales y cientos de personas sin hogar.

Este martes, en el marco de la investigación judicial que sigue examinando el trágico incendio de febrero de 2024 en el barrio de Campanar, Valencia, varios agentes de la Policía Científica declararon ante el juez que se centraron únicamente en determinar el origen del fuego y atribuyeron su causa a factores fortuitos. Los agentes indicaron que no consideraron investigar posibles negligencias o imprudencias, ya que su labor se limitó a identificar el foco inicial del incendio y no abarcó una evaluación más amplia de las circunstancias que lo rodearon.

El siniestro, que arrasó dos bloques de viviendas y provocó la muerte de diez personas, dejó a cientos de familias sin hogar y causó una devastación que ha marcado profundamente a la comunidad de Campanar. La investigación judicial intenta aclarar todos los aspectos relacionados con el incendio, incluidas las posibles responsabilidades de terceros en cuanto a la prevención o gestión del riesgo.

El foco del incendio y las causas iniciales

El incendio se originó en la madrugada del 14 de febrero de 2024, en uno de los bloques de viviendas situados en la concurrida zona de Campanar. Desde el primer momento, las llamas se propagaron rápidamente, lo que dificultó las labores de evacuación y contención. Los bomberos, que llegaron al lugar poco después de recibir el aviso, tuvieron que enfrentarse a una situación extremadamente complicada, ya que el fuego había avanzado con una virulencia inesperada, afectando gravemente las estructuras de los edificios.

Las investigaciones iniciales apuntaron a un origen fortuito del incendio, probablemente causado por un fallo eléctrico o un accidente doméstico, lo que fue confirmado por los agentes de la Policía Científica en su informe. Sin embargo, la declaración de estos agentes ante el juez ha sido reveladora en cuanto a la limitación de su análisis. Los agentes se concentraron exclusivamente en identificar el foco del fuego y no evaluaron si existían elementos que pudieran haber prevenido el incidente o si hubo imprudencias que contribuyeran a su letal propagación.

La ausencia de una evaluación de negligencias

En su declaración judicial, los policías encargados de la investigación señalaron que, si bien atribuyeron el origen del fuego a causas no delictivas, no realizaron una valoración más profunda sobre la posibilidad de negligencias o imprudencias que pudieran haber agravado las consecuencias del incendio. Este detalle ha levantado preguntas sobre si se exploraron todas las aristas del caso y si podrían existir responsabilidades adicionales que aún no han sido consideradas.

La falta de valoración de posibles negligencias ha generado preocupación entre los afectados por el incendio, quienes desde el principio han solicitado una investigación exhaustiva. En particular, algunos supervivientes y sus familias han manifestado dudas sobre las condiciones de seguridad de los edificios y sobre si se cumplían las normativas de prevención contra incendios.

Las posibles responsabilidades: ¿Falta de mantenimiento?

Uno de los puntos críticos que la investigación judicial deberá resolver es si las comunidades de propietarios, las administraciones públicas o las empresas responsables del mantenimiento de los edificios actuaron con la debida diligencia en cuanto a la prevención de riesgos. Algunos vecinos habían señalado previamente que las infraestructuras de los edificios presentaban problemas, incluyendo sistemas eléctricos obsoletos y la falta de mantenimiento en algunas áreas comunes.

La legislación española exige que los edificios residenciales cuenten con planes de prevención y seguridad frente a incendios, y cualquier incumplimiento de estas normativas podría constituir una negligencia grave. En este sentido, la falta de una investigación específica sobre este aspecto en los primeros días tras el incendio ha generado críticas y ha abierto la posibilidad de que existan otras responsabilidades que no se han abordado aún.

Las familias afectadas exigen justicia

Las familias de las víctimas y los residentes afectados por el incendio han vivido meses de angustia desde la tragedia. Además de perder a seres queridos, muchos de ellos se han quedado sin hogar, y las indemnizaciones y ayudas prometidas no han llegado de manera rápida o suficiente para paliar las necesidades inmediatas de los damnificados. Estas familias, a través de asociaciones de afectados, han manifestado su intención de continuar luchando para que se esclarezcan todas las circunstancias del incendio y se depuren posibles responsabilidades.

Una de las principales demandas de las familias es que se investigue si se cumplían adecuadamente las normativas de seguridad en los edificios y si las medidas de prevención contra incendios eran las adecuadas. Además, han pedido que se revise la actuación de los servicios de emergencia y la rapidez con la que se respondió al incendio, aunque hasta ahora no se han señalado deficiencias importantes en este aspecto.

El futuro del caso: Investigación judicial en marcha

A pesar de las declaraciones de la Policía Científica, la investigación judicial sigue abierta y se espera que nuevos testimonios y pruebas aporten más detalles sobre lo sucedido. Uno de los principales objetivos del juez es determinar si, además de la causa fortuita, hubo negligencias que contribuyeron a la magnitud del incendio o a la dificultad para evacuar a los residentes de los edificios afectados.

En este sentido, la investigación deberá analizar en profundidad aspectos como el estado de los sistemas de prevención de incendios en los edificios, la formación del personal encargado de la seguridad y el cumplimiento de las normativas municipales y autonómicas sobre seguridad en viviendas residenciales.

Un barrio marcado por la tragedia

El barrio de Campanar, una zona residencial históricamente tranquila de Valencia, ha quedado profundamente marcado por esta tragedia. Los vecinos siguen intentando reconstruir sus vidas tras el devastador incendio, pero el trauma psicológico y emocional persiste, especialmente entre aquellos que perdieron a familiares o amigos en el suceso.

El Ayuntamiento de Valencia ha prometido apoyar a las familias afectadas, pero muchos sienten que las respuestas han sido lentas y que no se ha hecho lo suficiente para evitar que algo así vuelva a suceder. En este sentido, el caso del incendio en Campanar se ha convertido en un símbolo de la necesidad de mejorar la seguridad en los edificios residenciales y de garantizar que las normativas se cumplan estrictamente.