El icónico torero Enrique Ponce se despide de los ruedos en su tierra natal, Valencia, el próximo 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la esperada corrida no será retransmitida por À Punt, la televisión autonómica, debido a las políticas internas de la cadena sobre espectáculos taurinos.

El 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, será una fecha memorable para los amantes de la tauromaquia, ya que marcará la despedida definitiva de Enrique Ponce en su tierra natal. Sin embargo, aquellos que no puedan asistir al evento en la Plaza de Toros de Valencia no podrán seguir la faena desde casa, ya que la televisión autonómica À Punt ha decidido no retransmitir la corrida, debido a una política interna que restringe la emisión de espectáculos taurinos.

Esta decisión ha generado controversia y ha dejado a muchos aficionados sorprendidos, dado el prestigio del evento y el significado de la despedida de uno de los toreros más influyentes de las últimas décadas.

¿Por qué À Punt no emitirá la corrida de toros?

La razón principal por la cual À Punt, la cadena pública de la Comunitat Valenciana, no emitirá la corrida de despedida de Enrique Ponce se encuentra en su libro de estilo. Desde su refundación en 2017, cuando la cadena sustituyó a la extinta Canal 9, la normativa interna establece que no se retransmitirán espectáculos donde se vea comprometida la dignidad animal. Específicamente, el libro de estilo indica que se evitarán “aquellos espectáculos en los que la dignidad animal se vea afectada o ninguneada, o que impliquen maltrato implícito”, lo cual incluye las corridas de toros.

Por lo tanto, aunque el festejo tenga un valor simbólico y cultural significativo para muchos, la política de protección animal de la cadena veta la posibilidad de su retransmisión. Esta postura ha generado críticas desde ciertos sectores que apoyan la tauromaquia, especialmente ahora que el gobierno autonómico ha mostrado un apoyo más claro a este tipo de eventos.

Un cambio de sensibilidad política, pero sin autorización

El nuevo gobierno de la Generalitat, liderado por Carlos Mazón, ha mostrado una postura más favorable hacia la tauromaquia. Esto se reflejó en el nombramiento de Vicente Barrera, un ex matador de toros, como vicepresidente y consejero de Cultura, y en el apoyo financiero que se ha ofrecido a fundaciones como Toro de Lidia, que ha recibido hasta 300.000 euros en subvenciones para promover los circuitos de novilladas.

Sin embargo, aunque el gobierno autonómico esté a favor de retransmitir el evento, la estructura interna de À Punt aún no ha cambiado, lo que significa que la cadena no puede emitir corridas de toros sin la aprobación explícita del Consejo Rector. Este órgano, que es el encargado de dirigir la política de contenidos, sigue en funciones y no ha autorizado la excepción para la despedida de Ponce.

A pesar de los intentos por parte del Consell para que la televisión pública valenciana emitiera el evento, el coste de retransmitir la corrida ascendía a 160.000 euros más IVA, una cifra que, según se reporta, debía ser compartida entre FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, y otras cadenas de la misma red.

Una despedida tras más de 30 años en los ruedos

Enrique Ponce, una de las figuras más importantes de la tauromaquia en España, anunció su retirada de los ruedos en 2021 tras más de 30 años de carrera. A través de su perfil oficial en X (antes Twitter), Ponce explicó su decisión de “hacer un alto en el camino”, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a los críticos.

Sin embargo, su despedida definitiva de los ruedos tendrá lugar este 9 de octubre en Valencia, donde los aficionados podrán verlo por última vez en la Plaza de Toros. Las entradas para este evento aún están disponibles, y aquellos que deseen presenciar la última faena de Ponce deberán asistir en persona, ya que no habrá posibilidad de verlo en televisión.

El legado taurino de Enrique Ponce

Con más de tres décadas dedicadas a la tauromaquia, Enrique Ponce ha dejado una marca imborrable en el mundo del toreo. Su carrera ha estado llena de momentos memorables en las plazas de toros más importantes de España, y su despedida es vista como el final de una era para los aficionados de la tauromaquia.

A lo largo de su carrera, Ponce ha sido reconocido por su estilo elegante y técnico, que lo ha llevado a ganarse un lugar entre los toreros más destacados de su generación. Su adiós en Valencia, su tierra natal, será una ocasión cargada de emoción para él y para quienes lo han seguido durante todos estos años.

El debate en torno a la tauromaquia y su presencia en medios públicos

La decisión de no retransmitir la despedida de Enrique Ponce también reaviva el debate en torno a la tauromaquia y su lugar en los medios de comunicación públicos. Para algunos, las corridas de toros representan una tradición cultural profundamente arraigada en muchas regiones de España, incluida la Comunitat Valenciana. Sin embargo, para otros, estos espectáculos son vistos como un acto de crueldad hacia los animales que no debería tener espacio en los medios financiados por el dinero público.

El Consejo Rector de À Punt mantiene su posición firme en cuanto al veto de las corridas de toros, reflejando una sensibilidad creciente en la sociedad hacia los derechos de los animales y el maltrato animal. A pesar de la presión política por parte del nuevo gobierno autonómico, la cadena se ha mantenido fiel a sus principios, al menos hasta que se produzca un posible cambio en su estructura o en su libro de estilo.

Conclusión: Un adiós sin cámaras

La despedida de Enrique Ponce en la Plaza de Toros de Valencia será un momento histórico para el mundo del toreo, pero los aficionados que no puedan asistir tendrán que conformarse con seguir los detalles a través de otros medios, ya que la televisión autonómica À Punt no retransmitirá el evento debido a su política de respeto a la dignidad animal.

Este acontecimiento no solo marca el final de la carrera de uno de los toreros más destacados de España, sino que también pone sobre la mesa el continuo debate en torno a la tauromaquia y su presencia en los medios públicos. ¿Crees que debería retransmitirse la despedida de Ponce en una televisión pública? ¿O es correcta la decisión de À Punt de mantener su veto a las corridas de toros?