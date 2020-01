Postres vegetarianos: ¡deliciosos y fáciles!

Hay muchas ideas sobre cómo cocinar deliciosos postres vegetarianos sin huevos, azúcar, gelatina vegana, sin leche y otros productos lácteos. Dulces védicos en Ayurveda, cocinas de diferentes pueblos del mundo, así como golosinas caseras simples y asequibles – todo esto le ayudará a vivir una vida saludable.

La mayoría de los alimentos dulces son adecuados para comidas veganas (sin productos de origen animal). La gelatina reemplaza el agar vegetal de las algas, que produce deliciosa gelatina y mermelada. Para remojar pasteles se usan cremas hechas de tofu de soya, sémola, glaseado de algarroba y jugos de frutas. Los merengues y la leche de ave son fáciles de preparar a base de caldo de garbanzos o guisantes. El helado refrescante y vitamínico está hecho de plátanos batidos, crema de coco y frutas frescas.

¡Los dulces sin huevos deliciosos!

No es necesario comer pasteles cremosos, puede reemplazarlos con dulces de frutas secas o mermelada en agar, que es mucho más útil. Hay muchos dulces para veganos que se pueden encontrar en recetas de diferentes países: bolas indias, plátanos fritos y muchos otros. Estos son dulces muy saludables, no cargados con huevos, margarina y azúcar. Dichos dulces tienen un índice glucémico bajo (lo que significa que no aumentan el azúcar en la sangre) y el cuerpo los absorbe perfectamente.

Los dulces veganos no solo mejoran la dieta, sino que también brindan muchos beneficios a una persona que se adhiere a una dieta vegetariana o simplemente a un estilo de vida saludable. Postres y dulces veganos y vegetarianos impiden el uso de huevos. Son fáciles de reemplazar con semillas de lino, la gelatina de lino en consistencia y propiedades es similar a la clara de huevo. En lugar de huevos, se usa un plátano o puré de bayas y frutas. Dichos postres tienen un sabor más brillante e intenso. Existen muchas recetas para pasteles veganos y vegetarianos, fruta confitada, pastilla, merengue, todo tipo de guisos, requesón o pastel de queso de tofu. Con dicho menú, siempre puede preparar rápido y fácilmente un delicioso postre magro.

A todos les encanta tratarse a sí mismos, amados dulces. Al comprar dulces, chocolates y pasteles en las tiendas, nos damos cuenta de que no hay ningún beneficio de tales golosinas, y hay mucho daño. Para todos aquellos que controlan su salud y su figura, les proponemos un postre vegetariano muy simple e increíblemente delicioso.

Cómo hacer dulces a partir de dátiles y nueces con sus propias manos

Primero, prepare los ingredientes. Lave las frutas secas y pele las fechas. Si las fechas son difíciles, entonces es mejor remojarlas previamente en agua potable. Las nueces se pueden secar ligeramente en una sartén para que el sabor sea más expresivo. Si hace dulces de alimentos crudos, entonces, por supuesto, omitimos este punto. Reserve una pequeña cantidad de nueces molidas de inmediato, las usaremos para rociar. Las frutas secas también se muelen en una licuadora. Si su licuadora es incómoda de usar para frutas secas (o no tiene suficiente potencia), entonces se pueden picar fácilmente con una prensa de ajo manual.

Moler dátiles y pasas, mezclar nueces y frutos secos. En este punto, puede agregar miel, si le gusta el sabor a miel en los dulces. Mezclamos todo, será una mezcla de la cual esculpimos dulces. Hacemos bolas lisas, las ponemos en un plato. Para que los dulces terminados no “rueden” en un plato, deben “aplanarse” un poco. Hacemos rodar las bolas, hacemos rodar cada bola en el polvo: en coco, semillas de sésamo, cacao o algarroba, o en nueces molidas. Puede usar diferentes tipos de polvo, luego obtiene dulces “surtidos”. ¡Las fechas de dulces y las nueces están listas! ¡Puede tratar a sus amigos y familiares con este exquisito, cocinado con amor!

A veces hacemos dulces como un regalo, como un “recuerdo sabroso”: en las tiendas de empaque se venden cajas de regalo pequeñas especiales con una tapa transparente (a veces se las llama “cajas de macarrones”). La caja también está decorada con cintas de colores u otra decoración. Este regalo se ve caro y original. ¡Es tan bueno comer dulces, sabiendo que no dañan su salud y su figura! ¡Buen provecho y buen humor!



