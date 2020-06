Quart de Poblet presenta ocho proyectos europeos ante la Comisión Europea durante el confinamiento

Las iniciativas buscan promover el bienestar de la ciudadanía tras la crisis de la COVID-19

Quart de Poblet, 3 de junio Durante los meses de confinamiento, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha reforzado su papel en el desarrollo de proyectos europeos llegando a presentar ante la Comisión Europea ocho iniciativas diferentes, actuando como coordinador en cuatro de ellas. Se trata de actuaciones con un evidente carácter social, con las que se vuelve a demostrar el firme compromiso que mantiene Consistorio con Europa y con los diversos colectivos a los que van dirigidos estos proyectos, más vulnerables si cabe ante la difícil situación que está afrontado actualmente toda la población a causa de la COVID-19.

En este sentido, uno de los proyectos principales, “Support of youth after COVID-19-Crisis”, busca minimizar el impacto negativo de estas crisis entre la juventud y apoyarla en materia laboral para evitar así que sufran riesgo de desempleo y exclusión social. Para ello, los socios de la iniciativa, pertenecientes a siete países europeos, están compartiendo sinergias e intercambiando buenas prácticas sobre el fomento de la empleabilidad, la orientación laboral y el emprendimiento.

Entre el resto de iniciativas en las que desde el área de Proyectos Europeos se está trabajando, destacan especialmente aquellas dirigidas a la población más joven. Es el caso de “Unrooting Violence: Tackling Social Norms for the Prevention of Gender-Based Violence” y el programa “Mentor Up”. La primera de ellas pretende prevenir la violencia de género entre los y las jóvenes, aportándoles una base sólida de conocimiento en este ámbito que les ayude a desmantelar los prejuicios y estereotipos que contribuyen a la propagación de este tipo de violencia. La segunda, por otro lado, tiene por objetivo aumentar las competencias básicas de las personas que se ofrecen como mentoras dentro de los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Además, el Consistorio también está inmerso en un proyecto con el que se quiere mejorar la calidad de la educación de las personas adultas en cuestiones de sostenibilidad, agricultura biológica, economía circular y prácticas de agroecología. En esta iniciativa, llamada “GreenFoodDeal-Teching healthy, safety and sustainable food systems in the context of the European Green Deal”, trabajan juntos España, Italia, Hungría y Grecia.





