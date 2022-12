Con tu instalación fotovoltaica ayudarás a cuidar de nuestro planeta, puesto que contribuyes a disminuir las emisiones de CO2, reduciendo tu huella de carbono. La energía que produces con tu instalación es la más eficiente y sostenible que existe. El motivo principal de esta eficiencia es que tú consumes electricidad en el mismo lugar donde la generas.

En los últimos años, la instalación de placas solares en Alicante, ha experimentado un importante auge. La continúa subida del precio de la luz ha dado lugar a que muchas personas apuesten por fuentes alternativas. Por lo tanto, vamos a ahondar en la energía solar y sus ventajas y desventajas.

Es por ello que encontramos en la era de la generación que resalta por primera vez el problema de la contaminación ambiental. Pero, también es la última que realmente podría hacer algo por generar un cambio que desacelere o evite un final desastroso de nuestra amada tierra, mira estos artículos sobre energías renovables y lo comprenderás. En el siglo XX se reconocieron los derechos de tercera generación, en los cuales se ubican los derechos colectivos y del medio ambiente. Y es que el ser humano se dio cuenta de la degradación que estaba sufriendo la tierra, consecuencia de diferentes sectores productivos. Por ello, en los últimos años cada vez son más las personas y empresas que apuestan por alternativas ecoamigables y sostenibles. Por ejemplo, la instalación de placas solares en Alicante ha ido en alza como alternativa de consumo energético.

No debemos olvidar que ser ambientalista ya no es una opción, sino una responsabilidad de todos los habitantes de este planeta. En los canales y medios de contenido web ya es cada vez más común ver influenciadores ecologistas, que se dedican a hacer llamados de atención para que se logre un mejor aprovechamiento de los recursos. Y no es para menos, ya que el año 2021 ha roto récord de contaminación atmosférica. La cantidad de dióxido de carbono ha llegado a niveles inimaginables. Ante esto, la ONU ha hecho un llamado para aunar esfuerzos frente a un objetivo común: llevar la contaminación ambiental a cero.

Una placa solar es un sistema sencillo y efectivo, implementado tanto en la construcción de empresas como en viviendas unifamiliares, y utilizado para transformar la energía del sol en energía eléctrica, aprovechable en luz, calentamiento de agua y mucho más. La compañía Genersis a ha apostado por las placas solares para autoconsumo en la Comunidad Valenciana, como un aporte de marca para la responsabilidad energética. Así se suma al movimiento de una transición que está encaminada a disminuir el consumo de red eléctrica.

Beneficios del uso de placas solares

Disminuyen las emisiones de gas invernadero: La implementación de placas fotovoltaicas es sinónimo de una reducción del uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales son los responsables del aumento de las temperaturas en general del planeta.

Reducción en la factura de luz: Al producir nuestra propia energía y disminuir el consumo de la red eléctrica de manera consecuente, se merma el costo a pagar por este servicio. Es una medida sostenible tanto para la economía empresarial como para las finanzas de una familia Adicionalmente, Genersis, en calidad de empresa líder en energía fotovoltaica en la Comunidad Valenciana asesora al cliente sobre qué tarifa eléctrica es óptima para su consumo y su compensación de excedentes.

Cuidan de nuestra salud: Reducir la emisión de gases de efecto invernadero tiene un impacto importante en nuestra salud, no solo en la economía o en el bienestar del planeta. Ten en cuenta que afecta la calidad del aire que respiramos. Las energías limpias y renovables ayudan a depurar el aire, como compromiso con el futuro.

Fácil mantenimiento: El mantenimiento de las placas solares es mínimo. Su inspección es requerida anualmente. Esta la debe realizar un técnico competente, quien debe evaluar la estructuras y partes del dispositivo, a fin de verificar que se encuentre en condiciones que no afecten la seguridad del lugar y las personas.

Evitan la contaminación sonora: A diferencia de otros tipos de fuentes de energía, las placas solares no son molestas ni ruidosas. Funcionan porque los rayos solares chocan contra los paneles, que están hechos de materiales semiconductores que transforman la energía natural en electricidad, gracias a las células de silicio.

Energía democrática La instalación de paneles solares es cada vez más asequible para cualquier persona, además las distintas subvenciones estatales o locales, se caracterizan por ser un impulso o estímulo. El autoconsumo favorece la producción de energía propia y la posibilidad de desconectarse de la red eléctrica.

Económicas: Muchos creen que ecológico es igual a altos costos. Sin embargo, los precios siempre varían de acuerdo con el consumo eléctrico de cada usuario. Esto significa que la instalación de paneles solares llega a ser una inversión muy rentable. Puedes ubicar precios módicos en la relación de costo- beneficio que tiene el uso de paneles fotovoltaicos. Además, se están generando diferentes ayudas y bonificaciones de sistemas de obtención de energía más ecoamigables.

Desventajas de la energía solar

Asimismo, es conveniente conocer las desventajas de la energía solar o algunos de sus inconvenientes. Hasta el momento, hemos conocido la parte positiva, por lo tanto, vamos a enumerar algunas razones que no siempre se ponen a favor del usuario.

La inversión inicial Inicialmente, hay que hacer una inversión que puede variar entre los 300 euros a 400 euros por metro cuadrado. Aunque, este dinero se amortiza durante los primeros cinco o diez años, hay que hacer frente al importe. Incluso, el uso industrial a gran escala requiere de grandes extensiones de terreno y un enorme esfuerzo económico.

Energía variable La energía solar no siempre genera la misma cantidad. Por este motivo, hay que almacenarla para cuando se necesite o se pueda vender el excedente para su consumo.

Condiciones climáticas En las zonas donde hay nieve o condiciones climáticas desfavorables es más difícil extraer este tipo de energía. Por esta razón, dependerá mucho del clima y la situación geográfica disfrutar del 100 % de esta energía renovable.

El futuro de las energías renovables

Como ves, las ventajas de la energía solar son muchas más que los inconvenientes. Sin embargo, un profesional será la persona indicada para hacer un estudio técnico y acertado para instalar los paneles adecuados y conocer cuánto es el ahorro aproximado que se tendrá a lo largo del año.

La tendencia actual sobre las energías renovables muestra un crecimiento sostenido desde principios de siglo, algo muy esperanzador. Como sabrás, la importancia de apostar por ellas no es un mero capricho, es cuestión de garantizar la supervivencia de la humanidad y que la superficie de la Tierra siga siendo habitable.