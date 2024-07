Valencia noticias – Noticias de Valencia

Conmemoraciones mundiales y eventos digitales para los aficionados de la saga de J.K. Rowling

Cada año, el 1 de septiembre, los fans de Harry Potter alrededor del mundo celebran el “Regreso a Hogwarts”, el día en que Harry y sus amigos se embarcan en el Expreso de Hogwarts desde el andén 9 ¾ en la estación de Kings Cross. En 2024, esta celebración promete ser más mágica y emocionante que nunca, con eventos especiales en ciudades como Nueva York, Madrid, Roma, París, Londres, Tokio y muchas más.

La saga de Harry Potter ha dejado una huella indeleble en millones de personas alrededor del mundo. Cada año, el 1 de septiembre, se celebra el “Regreso a Hogwarts”, un evento que reúne a los fans para conmemorar el día en que Harry Potter y sus amigos comienzan su viaje hacia el colegio de magia y hechicería. Este año, la celebración se extiende a nivel mundial, con eventos tanto presenciales como digitales que buscan acercar la magia a todos los rincones del planeta.

Eventos Especiales en Grandes Ciudades

Nueva York

En la Grand Central Terminal, los aficionados podrán disfrutar de una exhibición especial de Regreso a Hogwarts del 30 de agosto al 1 de septiembre. El evento contará con actividades interactivas, como construcciones de LEGO, una experiencia de Harry Potter: Quidditch Champions y actuaciones en vivo. El 1 de septiembre, a las 11 a.m., se realizará una cuenta regresiva en vivo para marcar la salida del Expreso de Hogwarts. Además, se podrán degustar productos temáticos como la cerveza de mantequilla en la tienda Harry Potter New York.

Madrid

Madrid también será sede de un evento especial del 30 de agosto al 1 de septiembre, cuyo lugar específico aún está por revelarse. Los fans podrán participar en diversas actividades temáticas, tomar fotografías y disfrutar de varias sorpresas. Esta celebración promete ser un punto de encuentro para todos los aficionados españoles de la saga.

París

París, además de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, acogerá un evento temático de Quidditch en Lyon, en Parvis de la Part-Dieu, del 31 de agosto al 1 de septiembre. Los visitantes podrán mejorar sus habilidades en este deporte mágico, tomarse fotos y disfrutar de diversas actividades familiares.

Actividades en Reino Unido

El Reino Unido, hogar de Harry Potter, verá una serie de eventos adaptados para que el mayor número de fans pueda participar. A pesar de que este año no se realizará el tradicional evento en la estación de Kings Cross, los aficionados podrán disfrutar de un programa en línea presentado por Sam Thompson a través del canal oficial de YouTube de Harry Potter. Además, los fans podrán participar en competiciones para ganar experiencias exclusivas, como un fin de semana VIP en Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter.

Experiencias Digitales

Para aquellos que no puedan asistir a los eventos presenciales, la celebración de Regreso a Hogwarts también estará presente en el mundo digital. Se lanzarán filtros y lentes especiales de Snapchat que permitirán a los usuarios invocar el Expreso de Hogwarts en ciudades como Londres, París, Río de Janeiro, Nueva York y Tokio. Estos efectos estarán disponibles del 26 de agosto al 9 de septiembre. Además, se ofrecerán dos lentes nuevos en Snapchat: uno inspirado en la clasificación de casas de Hogwarts y otro en el próximo juego Harry Potter: Quidditch Champions.

Celebraciones Globales

Alemania

En Hamburgo, se llevará a cabo un evento especial en el teatro Großmarkt, donde se realiza Harry Potter y el Niño Maldito. Este evento incluirá un panel interactivo, una cuenta regresiva en vivo y la presencia de invitados especiales. En Múnich, los fans podrán visitar Harry Potter: The Exhibition y la tienda Wizarding World by Thalia.

Italia

La Galleria Alberto Sordi en Roma será el epicentro de las celebraciones en Italia. Los asistentes podrán disfrutar de una cuenta regresiva en vivo, actividades temáticas y oportunidades para tomar fotografías.

China y Japón

En China, la ciudad de Changsha acogerá diversas actividades del 30 de agosto al 1 de septiembre, incluyendo exposiciones de arte y puestos con productos de Harry Potter. En Japón, los fans podrán unirse a una cuenta regresiva especial en Warner Bros. Studio Tour Tokyo y en Universal Studios Japan, con eventos exclusivos para los titulares de pases especiales.

Conclusión

La celebración de Regreso a Hogwarts en 2024 promete ser un evento inolvidable para todos los fans de Harry Potter alrededor del mundo. Ya sea participando en eventos presenciales o disfrutando de las actividades digitales, los aficionados tendrán la oportunidad de revivir la magia de la saga y conectarse con otros seguidores de la historia creada por J.K. Rowling.

¿Y tú, cómo planeas celebrar este Regreso a Hogwarts? Comparte tus planes y expectativas en los comentarios.