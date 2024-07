Valencia noticias – Noticias de Valencia

Los nervios por regresar a España le juegan una mala pasada al concursante, provocando carcajadas entre sus compañeros

Supervivientes All Stars concluyó su emocionante temporada con una anécdota inesperada protagonizada por Alejandro Nieto. El concursante, ansioso por regresar a España, sufrió una caída al intentar subirse a la barca que lo llevaría de vuelta, provocando las risas de sus compañeros y convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

La final de ‘Supervivientes All Stars’

La última edición de ‘Supervivientes All Stars’ llegó a su fin después de poco más de un mes de competición intensa. Sin embargo, el equipo de producción había estado en Cayo Paloma durante cinco largos meses, desde que comenzó ‘Supervivientes 2024’. La final fue transmitida en vivo con Jorge Javier Vázquez, el carismático presentador, conectando desde Madrid con los finalistas.

Vázquez bromeó con los concursantes sobre la posibilidad de extender el concurso dos semanas más, a lo que Alejandro Nieto respondió alarmado, mostrando su desesperación por volver a casa. “No, no, no, para nada”, exclamó el gaditano, dejando claro que su paciencia había llegado al límite.

Las dificultades de la competencia

Alejandro Nieto, quien previamente ganó ‘Supervivientes’ en 2022, explicó que esta edición había sido particularmente difícil. “Esta vez nos hemos quemado mucho, el clima nos ha dado fuerte, poca comida… Es agosto, tengo que estar con mi familia, tengo deberes que hacer y necesito irme para España ya”, argumentó.

Las condiciones extremas en Cayo Paloma y la falta de comida habían mermado el ánimo de los concursantes, quienes, a pesar de su condición de ‘All Stars’, deseaban concluir la experiencia lo antes posible.

La caída que desató las risas

Finalmente, Vázquez dio luz verde para que los finalistas se despidieran de la isla. Alejandro Nieto, junto con Marta Peñate, Jorge Pérez y Sofía Suescun, se prepararon para embarcarse hacia la barca que los llevaría de vuelta. En su entusiasmo, Nieto intentó subirse de un salto, pero perdió el equilibrio y cayó de lleno al agua.

La escena provocó carcajadas entre sus compañeros, especialmente Peñate y Suescun, quienes no podían dejar de reír. Fue Jorge Pérez quien, compasivo, se acercó para ayudar a Nieto a regresar a la barca. “Qué carajo me he pegado. ¿Lo habéis cogido?”, exclamó Nieto entre risas, haciendo alusión a la posible captura del momento por las cámaras.

Un final memorable

Jorge Javier Vázquez, siempre dispuesto a sacar una sonrisa, aprovechó la situación para bromear un poco más, preguntándole a Nieto si se encontraba bien. Al saber que todo estaba en orden, el presentador expresó su deseo de ver la caída repetida, asegurando que sería uno de los momentos más recordados de la temporada.

La temporada de ‘Supervivientes All Stars’ cerró con este memorable incidente, dejando a los seguidores del programa con una sonrisa y un momento para recordar. La aventura en Cayo Paloma puede haber llegado a su fin, pero las historias y anécdotas vividas por los concursantes seguirán resonando entre los fans.

¿Qué te ha parecido la caída de Alejandro Nieto? ¿Crees que fue un final adecuado para esta edición de ‘Supervivientes All Stars’? Déjanos tu opinión en los comentarios.