Reseña tu lectura: Que vienen los dinosaurios

¡Que vienen los dinosaurios! es un divertido libro de la editorial SM. ¿Y si pudieses viajar al contenido de los libros? Hoy en Reseña tu lectura, los alumnos del Colegio San Enrique nos muestran esta divertida aventura.

Hoy, en “Reseña tu lectura” los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan el libro “ Que vienen los dinosaurios “. Un divertido libro en el que estos jóvenes lectores nos cuentan sus opiniones sobre este relato.

El proyecto “Reseña tu lectura” es una dinámica propuesta de animación lectora. Forma parte del Plan Lector del Colegio San Enrique, y permite que jóvenes lectores puedan publicar en nuestro medio de comunicación sus reseñas literarias. Además también las pueden radiar en “i mañana viernes” (Radio Manises). Esta propuesta ayuda a trabajar el espíritu crítico en torno a los libros leídos. Como coordinador de esta iniciativa se encuentra el profesor Francesc Vicent Nogales Sancho, referente educativo a nivel nacional.

Título: ¡Que vienen los dinosaurios!

Autora: Mary Pope Osborne

Editorial: SM

ISBN: 9788467577020

Este libro trata sobre dos niños y una casa en un árbol lleno de libros, lo que les permite viajar al interior de los libros. La casa está en un fantástico roble, y por supuesto, es mágica. Cada uno de los libros que hay allí abre una puerta a una aventura fantástica, y para ello nuestros dos protagonistas sólo deben desearlo.

En esta ocasión Jack cogió un libro de dinosaurios, ya que le apetecía ver un pteramodonte real y viajan hasta la creación. Jack es un niño de 8 años, es muy realista y aplicado, y le encantan los dinosaurios. Annie es la hermana de Jack, tiene 7 años, es muy imaginativa y muy impulsiva.

Me encanta que el libro te pueda teletransportar al interior de cualquier libro que elijas. Me llamó mucho la atención el misterio del medallón que encuentra Jack. Viajar al contenido de los libros, es una idea buenísima. Creo que hay tantos libros que las posibilidades son infinitas.

Annie es muy divertida e impulsiva, y me gusta porque crea situaciones divertidas. Lo que me gusta de Jack es que es muy observador, cuidadoso y le gusta investigar.

Me ha encantado esta aventura, cómo Jack y Annie llegan a la prehistoria y viven situaciones emocionantes con dinosaurios.

Mi nombre es Jorge G. y soy alumno del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet. Me encanta leer, me gustan mucho los libros de aventuras como éste que os presento hoy. Además tengo mucha imaginación, y cuando leo me sucede un poco como a Jack y a Annie, me imagino que estoy viviendo esas aventuras, y eso es precioso.





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com