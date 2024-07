La marca se ha unido al Challenger de Estados Unidos en la 37ª edición de la Copa América, con quienes comparten una historia de tradición e innovación, además de la actitud de atrevimiento personificada en la tripulación

Con motivo del patrocinio, San Miguel ha lanzado el «Seekers Boat», una instalación que llegará a Valencia, llevando el espíritu y la emoción de la Copa América a nuevas audiencias

Valencia, 1 de julio de 2024.- Inspirada en aquellos que buscan experiencias extraordinarias, San Miguel se une al New York Yacht Club American Magic Challenger en la trigésimo séptima Copa América, para promover una actitud de atrevimiento, personificada por la tripulación del equipo, con quienes comparten la inquietud de explorar lo desconocido y alcanzar nuevos horizontes.

Para dar a conocer tanto la competición como el equipo a todos los públicos, la marca ha creado una serie de experiencias en distintos puntos de España que vinculan el mundo de la vela con la tradición cervecera y que se reflejará en el “Seekers Boat”, una instalación única que recorrerá tres ciudades de la costa mediterránea: Málaga, Valencia y Barcelona. Este recorrido llevará la emoción de la Copa América a comunidades locales de gran relevancia para San Miguel antes del gran evento.

El “Seekers Boat” se instalará en el recinto de eventos de la Marina Norte de Valencia del 14 al 20 de julio. Dentro de la instalación, los visitantes podrán disfrutar de contenidos sobre la cerveza que les descubrirán la historia y la innovación detrás de San Miguel. También habrá una sección dedicada al New York Yacht Club American Magic, donde se podrá conocer todo lo que hay detrás del equipo y su tecnología de vanguardia. Para transmitirlo, la marca ha creado experiencias inmersivas, como un simulador de navegación en el que los participantes tendrán que pedalear con el objetivo de levantar el foil. La experiencia del “Seekers Boat” culminará con una cata de las distintas cervezas San Miguel a la que se puede acudir con reserva de cita previa en: sanmiguel.com.

Más allá del espacio de la exposición, el “Seekers Boat” contará con una terraza para relajarse y disfrutar tomando una cerveza maridada con productos locales, y un espacio photo opportunity para capturar momentos únicos. Además, durante la noche, se podrá disfrutar de una proyección con imágenes del New York Yacht Club American Magic en el exterior de la instalación del barco en dos pases, el primero a las 22:30 y el segundo a las 23:00.

Esta acción está inspirada en aquellos que buscan experiencias extraordinarias y que tienen la inquietud como motor para ir siempre un paso más allá. A través del patrocinio del New York Yacht Club American Magic, Cervezas San Miguel, con su liderazgo internacional, acerca una competición de índole mundial a lugares que normalmente no hubiesen podido disfrutar de todo lo que ofrece la Copa América. Y lo hace creando experiencias únicas inspiradas en el New York Yacht Club American Magic y en la tradición cervecera, que buscan despertar la inquietud de las personas y enriquecer sus vidas.

Sobre Cervezas San Miguel

Cervezas San Miguel lleva 133 años yendo siempre un paso por delante en la creación de experiencias cerveceras. Esa inquietud, que forma parte de nuestra esencia, nos lleva a buscar siempre nuevos retos y avala nuestro compromiso con la excelencia. Nuestra familia de cervezas está formada por seis gamas con interpretaciones creativas de los grandes estilos cerveceros: la gama Especial, la gama 0,0, las Especialidades –Selecta y Yakima– y la cerveza de bodega.

Nuestro inconformismo y pasión por la cerveza se han visto reconocidos en los diferentes certámenes alrededor del mundo. En 2022 sumamos 77 galardones en el Concours International de Lyon, Monde Selection, London Beer Competition, Frankfurt International Trophy, Superior Taste Awards, World Beer Challenge, World Beer Awards, Ecobirra, International Beer Challenge e International Beer Festival.

Hacemos cerveza para aquellas personas que se atreven a ampliar horizontes, que buscan nuevas ideas, nuevos gustos, nuevos sabores y nuevas experiencias para disfrutar de una vida más rica y vivirla apasionadamente.

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar, líder de bebidas en nuestro país y 100% española. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en EEUU–, cuatro manantiales de agua y un equipo cercano a los 4.000 profesionales. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de nuestras fronteras y está presente en más de 70 países.

Cuenta con más de 130 años de historia que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. En 2000 Mahou adquiere San Miguel, en 2004 la marca canaria Reina, en 2007 Cervezas Alhambra y en 2011 diversifica su negocio incorporando Solán de Cabras. Desde 2019, es socia mayoritaria de las cerveceras artesanas norteamericanas Founders Brewing y Avery Brewing. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, donde destacan Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y de cervezas internacionales. Cuenta con productos innovadores y creadores de categoría como San Miguel 0,0, San Miguel ECO o Mahou Barrica; marcas de agua mineral natural, como la icónica Solán de Cabras, y se ha introducido en el segmento cider con La Prohibida. También ha sido pionera en el sector en lanzar su ecommerce: Tienda Mahou San Miguel.