La doctora de la Puerta, una de las mayores expertas en la materia, presenta la obra definitiva sobre la microbiota que mejorará la salud y tus emociones. Hoy llega a las librerías Un intestino feliz,bajo el subtítulo Cómo la microbiota mejora tu salud mental y te ayuda a manejar las emociones

• Este miércoles 8 de febrero llega a las librerías este libro, en formato físico y digital. En estas páginas conocerás, de forma sencilla y con multitud de ejemplos prácticos, qué es realmente la microbiota, cómo puedes cuidarla y qué hábitos son necesarios para equilibrarla desde la alimentación, el ejercicio, el sueño, la digestión, el estrés, la inflamación…

• La Dra. de la Puerta participará como ponente en el XIV Workshop de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP), el próximo jueves 9 de marzo, en Pamplona.

SOBRE EL LIBRO

¿Sabías que existe una estrecha relación entre la felicidad y las bacterias de nuestro intestino? ¿Que un buen tránsito intestinal ayuda a tener una buena salud mental? ¿Que la microbiota tiene un papel fundamental en tu salud, en la prevención de enfermedades y que refuerza tu sistema inmunitario?

En estas páginas conoceremos, de forma sencilla y llena de ejemplos prácticos, qué es realmente la microbiota, cómo podemos cuidarla y qué hábitos son necesarios para equilibrarla desde la alimentación, el ejercicio, el sueño, la digestión, el estrés, la inflamación…

Sobre la Dra. de la Puerta

Soy la doctora Mª Dolores de la Puerta, como médico especialista me formé inicialmente como cirujano plástico, pero circunstancias personales hicieron que hacia el año 2000, empezara a explorar el maravilloso mundo de la microbiota intestinal.

Poco a poco fui evolucionando mi práctica clínica asistencial, dedicándome a tratar en la consulta pacientes con todas las patologías asociadas a la disbiosis intestinal y esto es lo que hago y a lo que me dedico en la actualidad.

No he dejado de estudiar e investigar desde entonces, evolucionando el abordaje de mis pacientes y aplicando a los tratamientos lo que descubro cada día. Es con ellos y de ellos con quien más he aprendido y son ellos los que me animan y motivan para seguir haciéndolo.

En la medicina y en la vida, ser flexible me ha permitido caminar recto y nunca darme por vencida, me ha permitido llegar una y otra vez, un poco más lejos.