València suspende las celebraciones de la noche de San Juan

València, 05 jun.- La Comisión de Seguimiento de la COVID-19 ha decidido esta mañana suspender la celebración de la Nit de Sant Joan, por razones de seguridad, para evitar las aglomeraciones de personas que puedan suponer un perjuicio para la salud pública y para el control de la pandemia. El vicealcalde, Sergi Campillo, ha explicado, al término de la reunión de la Comisión, que se ha optado «por la opción más prudente, en la misma línea de suspensión de otras fiestas de este año, como las Fallas o la Fira de València».

«Hemos decidido que este año, dado que se han suspendido las Fallas y las fiestas también en otros lugares, como de hecho las Hogueras de San Juan en Alicante, lo más prudentes es suspender y no celebrar la Nit de Sant Joan en València», ha anunciado Campillo. El vicealcalde ha explicado que la Policía Local ya está elaborando un dispositivo especial, tal como ha explicado el concejal Aarón Cano ante la Comisión, con el objetivo de controlar la presencia de la ciudadanía en las playas en esa jornada y favorecer los comportamientos de distancia social y seguridad.

Campillo ha recordado que en los años precedentes, el Ayuntamiento suspendía, de manera temporal, la prohibición de encender hogueras en las playas del Norte (en las del Sur la prohibición no se levanta, ya que se trata de un entorno natural protegido). No obstante, ha matizado el concejal, dado que este año la fiesta queda suspendida, para esa jornada regirán todas las normas de una jornada normal y, obviamente, tampoco se repartirá leña. «A criterio del gobierno local, sería poco explicable permitir una celebración que podría convertirse en masiva, como es la Nit de Sant Joan, y no hay más que recordar las imágenes de años anteriores que todos tenemos en la retina», ha explicado el vicealcalde. Además, ha añadido Campillo, «hay que tener en cuenta que hace muy pocas semanas que hemos decidido suspender la fiesta de Fallas que se habían trasladado, precisamente, al mes de julio».