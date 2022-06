Ana Vega (VOX): “Es una cuestión muy grave y no entendemos cómo el Presidente de la Generalitat mantiene en su puesto a la vicepresidenta”

Valencia, 16 de junio de 2022. La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, Ana Vega, ha exigido a Ximo Puig el cese inmediato de Mónica Oltra tras su imputación. “Desde VOX llevamos meses exigiendo que Mónica Oltra cese de su puesto como vicepresidenta del Gobierno Valenciano por haber encubierto presuntamente los abusos a una menor tutelada por parte de su entonces marido”.

“Ahora ya no queremos nada de la vicepresidenta. A quien le pedimos que cese inmediatamente a Mónica Oltra es al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque hoy hemos conocido su imputación por presuntamente haber encubierto los abusos a la menor tutelada”, ha añadido Vega.

Por último, Ana Vega ha insistido en que “es una cuestión muy grave, no entendemos cómo el Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mantiene en su puesto a la vicepresidenta, no puede, ni debe esperar un segundo más. Oltra ha demostrado que es una mentirosa y una mala actriz y los ciudadanos no nos merecemos que una persona así nos gobierne. Exigimos su cese inmediato”.