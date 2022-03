Joaquín Alés (VOX): “La izquierda quiere instrumentalizar la historia en beneficio propio”

Valencia, 22 de marzo de 2022. El diputado provincial de Vox en Valencia, Joaquín Alés, se ha mostrado hoy en contra, mediante un voto particular, del aumento de partidas presupuestarias de la Diputación en materia de memoria histórica. “Tanto la Ley nacional de 2007 como la valenciana de 2017, podrían haber sido unas excelentes herramientas de conocimiento de la historia, de toda la historia, unas verdaderas leyes de concordia y reconciliación”.

“Desgraciadamente, la izquierda española y la valenciana no están interesadas en la profundización de conocimientos para lograr una verdadera comprensión del terrible flagelo que supuso una guerra civil entre hermanos. La izquierda valenciana ha caído de lleno en la tentación de instrumentalizar la historia en beneficio propio con la intención de mantener abierta la herida por la que supurar odio, rencor y división.” ha señalado Joaquín Alés.

Sobre la manera de tratar la historia por parte de la izquierda, Alés ha puesto como ejemplo el conocido como ‘picadero del municipio de Paterna’. “Solo se habla del paredón, se va a invertir 1 millón de euros en levantar un monolito, pero nadie habla del picadero donde durante 33 meses se llevaban a personas consideradas desafectas al régimen republicano y eran asesinadas tras haber sido torturadas y violadas en las checas de Valencia. El ‘picadero de Paterna’ no lo conoce nadie hoy y si no hablo yo de él, no lo hace nadie, ¿Por qué?”

“Las personas asesinadas por ser consideradas de derechas merecen igual respeto y recuerdo. Lo que ustedes hacen es denigrante para la igual dignidad de todos los seres humanos, ustedes no buscan con espíritu limpio ni la justicia, ni la memoria, ni la reparación, buscan con mezquindad seguir bebiendo de la sangre de la herida más horrible de nuestra nación durante todo el siglo XX.”, ha añadido el diputado provincial.

Por otro lado, Alés ha preguntado por el Hospital Psiquiátrico de Bétera, titularidad de la Diputación y que se encontraría funcionando al 50 por cien por el abandono que sufre en materia de recursos humanos y materiales. Alés ha preguntado por las razones de desocupación, composición de la plantilla y grado de temporalidad de los trabajadores.

Por último, ha mostrado su satisfacción porque “se ha aprobado la moción presentada por el grupo VOX para la promoción y puesta en valor de les ‘Corregudes de Joies’ de Pinedo, recientemente declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial”.