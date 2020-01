Centenares de personas protestan frente al Congreso de los Diputados al grito de “Sánchez traidor, dimisión”

Centenares de personas se han concentrado en torno al mediodía en los aledaños del Congreso de los Diputados al grito de “Sánchez traidor, dimisión” mientras en el interior de la Cámara Baja se desarrollaba el debate de investidura del candidato socialista.

Los manifestantes habían participado previamente en una concentración convocada por un grupo de jóvenes de la sociedad civil “en defensa de la Constitución y de la unidad del país” en la madrileña plaza de Colón. La protesta había reunido a 15.000 personas, según fuentes policiales, bajo el lema “Por el futuro de España”.

De esos 15.000 un grupo cercano al millar se ha desplazado a las puertas del Congreso para protestar contra la investidura de Sánchez. “España merece otro presidente” o “Sánchez, a prisión” son algunos de los gritos que se han escuchado.

Manifestacion en Madrid bajo el lema “Por el futuro de España”

La manifestación, que horas antes había arrancado entre las calles de Alcalá y Goya, había contado con la asistencia de algunos políticos, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) y la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs).

Los manifestantes, que portaban numerosas banderas españolas, corearon lemas como “yo soy español, español, español”, “somos españoles, no somos fachas” o “fuera Sánchez”. En la plaza de Colón, un joven ha leído un manifiesto en el que ha dicho que están “demostrando que la sociedad está preocupada por la situación política” y ha añadido “Somos gente corriente que ha salido a la calle para manifestarnos en defensa de la Constitución, defender la unidad del país y pedir que nuestro futuro no dependa de partidos que quieran romper España”.

Los convocantes han explicado que no representan a ningún partido político ni a niguna organización o fundación y han señalado que no apoyarían “ningún tipo de descalificación personal” en la manifestación al tratarse de una iniciativa que “no es para crispar aún más la situación política”. No obstante, frente al Congreso de los Diputados, se han podido escuchar gritos de “Sánchez traidor, dimisión”, “No se negocia con terroristas” o “Sánchez traidor, escucha a la nación”.

Según los organizadores el objetivo último de esta iniciativa era la de promover “la construcción de un futuro que cuente con todos los españoles, sin hacer diferencias, y que recupere el diálogo conjunto centrado en los problemas de los ciudadanos: empleo, educación, pensiones, salud, economía”.