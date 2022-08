Casi todos los conductores se han topado al menos una vez con productos de automoción falsificados. Es una buena cosa si la falsificación es un producto o accesorio para el cuidado del coche. La situación es muy diferente cuando se trata de conjuntos y componentes críticos. Por ejemplo, el uso activo de pastillas de freno falsificadas puede dañar el mecanismo de frenado, reducir el confort e incluso ser un factor de accidente. A menudo se puede reconocer una falsificación ya al inspeccionar la pieza en el mercado o en una tienda. Estas son las principales diferencias entre los productos auténticos.

Piezas de marca y falsificaciones

Como ha demostrado la práctica, identificar las piezas falsificadas no siempre es una tarea fácil. Los fabricantes y distribuidores de falsificaciones han aprendido a crear réplicas muy creíbles de diversas piezas y conjuntos de automóviles. Pero algunas categorías de productos de automoción les interesan especialmente. A saber:

Componentes para limpiacristales;

Líquidos técnicos;

Componentes del sistema de frenos;

Piezas de caucho y caucho-metal;

Filtros;

Bujías y cables de encendido.

Estas son las piezas que se falsifican con una frecuencia aterradora. Algunos de los elementos de la lista anterior son piezas responsables. Por ejemplo, el uso activo de bujías falsificadas garantiza la reducción del rendimiento del motor. Otras consecuencias son: aumento del consumo de aceite, mayor emisión de gases de escape tóxicos, menor confort acústico (vibraciones y golpes del motor). Según los expertos de Avtopro.es, la gran popularidad de la marca se convierte en un problema tanto para el fabricante de recambios como para sus clientes. Las piezas de las grandes marcas se falsifican con bastante frecuencia, y su cuota de mercado puede alcanzar el 30% (las estimaciones varían).

Diferencias importantes

Signos distintivos de las piezas falsificadas: precio demasiado bajo, incoherencia con la geometría original, defectos de fundición/estampación/corte, mala calidad de construcción (si es una pieza compleja). Si el comprador está lo suficientemente atento, podrá distinguir una pieza de automóvil falsa de todas las demás. Esto es lo que hay que tener en cuenta:

Embalaje. Sin abrir. Material principal: cartón, opcionalmente polietileno pesado. El envase no mancha los dedos, tiene una inscripción clara y legible. Contiene el logotipo del fabricante e información básica sobre el contenido;

Producto. El producto deberá estar libre de defectos. La parte roscada y las soldaduras (si las hay) están bien ejecutadas. La mano de obra en general debe ser de alta calidad;

Etiquetas. Los adhesivos deberán estar libres de errores y ser claramente legibles. Normalmente hay varias pegatinas y duplican toda o parte de la información. Las incoherencias e inexactitudes son un indicio de que se trata de una falsificación;

El alcance del suministro. Depende del tipo de pieza de recambio, pero normalmente las piezas pequeñas y los consumibles (fijaciones, guardapolvos), así como la tarjeta de garantía y el folleto de instrucciones de instalación, están incluidos en el volumen de suministro estándar de todos los productos de automoción.

A la hora de comprar productos químicos para el coche, el conductor debe fijarse bien en los envases. En primer lugar, no debe tener el más mínimo defecto de fundición, acumulación de plástico, etc. En segundo lugar, los productos autoquímicos de marca suelen llevar el logotipo del fabricante y alguna información sobre el producto. Si no hay sello o está mal hecho, se puede hablar de la dudosa procedencia de dichos productos químicos para automóviles.