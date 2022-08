Samsung Gaming Hub es la plataforma de Samsung Smart TV de Samsung que ofrece a los usuarios un streaming de juegos optimizado sin necesidad de una consola o un PC

Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado la exclusividad de Xbox Game Pass para Samsung Gaming Hub[1] hasta diciembre de 2022. Samsung Gaming Hub es la plataforma de streaming de videojuegos para todas las Smart TV y Smart Monitor de Samsung de 2022, donde pueden encontrarse todos los títulos de partners líderes como Xbox, NVIDIA GeForce NOW y Google Stadia. Los gamers podrán jugar a través de un televisor o monitor, y de esta forma, mantener su progreso, logros y perfiles independientemente del dispositivo que utilicen para jugar.

Samsung Gaming Hub ofrece un acceso mejorado, más rápido y más intuitivo desde la gama Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, QLED y Smart Monitor de 2022, uniendo la experiencia de Samsung en hardware y software para una experiencia de juego única.

“En Samsung buscamos aportar un valor añadido a nuestros televisores, y la exclusividad de Xbox Game Pass en nuestra plataforma de videojuegos Samsung Gaming Hub es un ejemplo de ello”, ha explicado Nacho Monge, director de Negocio de CE en Samsung Electronics Iberia. “Seguimos trabajando con partners para que nuestra plataforma cuente con el contenido de los principales servicios de streaming de juegos, y los jugadores puedan disfrutar de los mejores videojuegos en la mejor tecnología de panel de toda la industria”.

Los usuarios también pueden disfrutar de la mejor experiencia de juego gracias a la alta tasa de refresco y a la tecnología de reducción de latencia en toda la línea 2022 de Smart TV y Smart Monitor de Samsung. Los televisores y monitores de Samsung introducen una decodificación más rápida y una tecnología de control de búfer optimizada que incrementa el tiempo en más de un 30% de media en comparación con los modelos anteriores, además de la característica tecnología de imagen, gracias a la tecnología Neo Quantum Dot, con la capacidad de reproducir el 100% del volumen de color, y unos negros puros con un contraste diferencial.