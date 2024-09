Diferentes activistas y colectivos bajo la convocatoria de Dénia Animal Save se han manifestado un año más por las calles de Jávea para pedir al Ayuntamiento que suprima los Bous a la mar alegando el maltrato que supone para las víctimas y han condenado rotundamente la reciente muerte de un toro ahogado en Jávea como ya ocurriría en los bous a la mar de Dénia que tras ese suceso fueron reducidos a la mitad.

Durante la manifestación, diferentes pancartas y carteles denunciaban públicamente estos festejos mientras las personas activistas gritaban diferentes consignas por la abolición de la tauromaquia.

También se han recogido firmas de la iniciativa nacional noesmicultura.org para la desprotección de la tauromaquia y cualquier persona puede firmar presencialmente en su zona más cercana.

Durante el acto recibían el apoyo de multitud de personas, incluso de turistas que no podían entender que esto siga ocurriendo.

En “evento” taurino se desarrolla en una plaza montada con una parte abierta al mar, para intentar que toros y vacas persigan a los aficionados hasta caer al agua.

Una vez caen al agua, desde unas lanchas se les remolca hasta el puerto, mediante sogas atadas en la cabeza. Las agarran por los cuernos mientras las reses forcejean y tratan de mantenerse a flote.

“Las vaquillas y toros que utilizan en este anacrónico ‘evento’ son animales que no saben nadar y cuyo único interés es vivir sus vidas sin ser molestados, pues durante el transporte padecen muchísimo y durante el mal llamado evento, sufren tirones de rabo, el ambiente hostil de personas exaltadas gritando y abalanzándose en multitud, las altas temperaturas derivadas del antropocentrismo humano y como vemos muchas veces, el fallecimiento por ahogamiento que supuso al toro una tremenda angustia adicional. No podemos entender como ayuntamientos como Jávea siguen permitiéndolo y haciendo del pueblo la vergüenza internacional por su anacrónica violencia contra los animales”, ha declarado Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.

En un comunicado emitido por PACMA la formación ha pedido responsabilidades al Ayuntamiento de Jávea por la muerte del animal y ha solicitado que este tipo de actos sean sustituidos por otras modalidades que no hagan uso de seres vivos. Para la formación política, estos hechos son “imperdonables” y quieren de una “depuración de responsabilidades ejemplarizante”, además de que durante el año pasado también documentaron el evento y la participación de menores en el mismo.

Reclaman el fin de los festejos taurinos

“Los toros son animales herbívoros que no suelen desplazarse grandes distancias debido a su corpulencia; gustan de tumbarse sobre la hierba, a la sombra de los árboles. El hecho de sacarles de este pacífico entorno para meterlos en camiones, actividad que se realiza a base de palos, porque los animales no quieren salir de su hábitat y ser situados en un ambiente hostil, lleno de gente vociferante, les causa una profunda angustia”, ha declarado Rosa Más, bióloga y activista por la liberación animal.

“Además, sus músculos poseen fibras musculares cortas, no adecuadas para correr; obligarlos, les genera cansancio y fatiga respiratoria”, ha añadido. “Los festejos taurinos son el epítome del afán de dominación del humano sobre la naturaleza, del hombre sobre la bestia, de una cultura patriarcal y violenta que es todo lo contrario a una sociedad justa”, zanja la bióloga.

Desde Dénia Animal Save también asistieron el pasado mes de agosto a una protesta frente al Ayuntamiento de Alfafar contra los toros embolados y el resto de convocatorias taurinas que realiza ese pueblo con multitud de incidentes una vez más y los insultos del alcalde Juan Ramón Adsuara a la persona animalista convocante mediante la red social X.

También en julio volvieron a realizar la habitual manifestación en Dénia donde han conseguido que por el momento los bous a la mar se vean reducidos a la mitad, pero afirman que seguirán luchando para completar su abolición y reclaman al consistorio reunirse para abordar el avance completo en esta cuestión.

“Los taurinos quieren vendernos la moto de que es positivo para los animales que luego vuelven a la ganadería, pues en algunos casos es así y en otros los matan después del mal llamado festejo, pero ambas opciones son crueles y anacrónicas, pues lógicamente la muerte positiva para el animal no es y volver a la ganadería tampoco porque eso conlleva que volverá a ser acosado por diferentes pueblos hasta que ya no pueda más y sea enviado al matadero. Esto es lo que tiene criar animales exclusivamente al servicio de los humanos de manera egoísta, pues el único interés que tiene un ganadero o un taurino en el animal, es el beneficio que pueda sacar de él en estos espectáculos de tortura o en la terrorífica industria ‘alimentaria’ cuando está más que demostrado que tampoco necesitamos alimentarnos de los animales y tenemos multitud de deliciosas alternativas. Ayuntamientos como el de Jávea siguen anclados en una España muy oscura y rancia que no progresa nunca y ese es el problema, que los políticos en lugar de avanzar y solucionar problemas se dediquen a crearlos”, ha expresado Diego Nevado, portavoz de prensa en Dénia Animal Save.

Desprotección infantil durante los bous a la mar

Por otra parte, señalan la constante desprotección de la infancia frente a estos actos vulnerando el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana junto al decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana (bous al carrer).

Además, añaden que el comité de derechos del niño de la ONU lleva años pidiendo al Estado español apartar a los menores de la violenta tauromaquia y pese a ello, hay material gráfico en el cual se demuestra la participación de menores en los eventos taurinos de Jávea.

Desde Dénia Animal Save reclaman que, además, también en Jávea se celebran los “Bous al Carrer” o hacen partícipes a la infancia de campeonatos de pesca.

El colectivo también resalta el consumo de bebidas alcohólicas y la inseguridad para las personas, además de la suciedad y daños en el mobiliario urbano que conllevan.

Respecto a los accidentes, lamentan que la sanidad pública, es quien se hace cargo, aunque sea una imprudencia personal “que debiera ser pagada por el propio infractor”, reclaman.

Dénia Animal Save señala que el motivo de querer la abolición de estas diversiones es la violencia y crueldad que implican contra los animales, pero también destacan que el tema pedagógico es muy importante “y estamos normalizando la violencia desde edades muy tempranas”, además desde el colectivo antiespecista recuerdan el coste de dinero público, saturación de la sanidad pública, daños en el inmobiliario urbano, inseguridad o molestias de todo tipo que conllevan.

A todo esto, añaden su indignación con que la concejala de bienestar Animal, Fátima Jarjor llegara a cuestionar contra toda evidencia el sufrimiento de los toros embolados.

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura, pues carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.

Por todo ello, Dénia Animal Save junto a diferentes colectivos, partidos políticos y activistas pide al ayuntamiento de Jávea que suprima cualquier evento que implique el uso de animales “y que dejemos de ser la vergüenza internacional por culpa de una lacra social que nos avergüenza como sociedad por una minoría de personas apoyadas políticos que carecen de respeto por los demás”, zanjan en un comunicado pidiendo a todo el mundo que escriba educadamente a partidopopularxabia@gmail.com, alcaldia@ajxabia.org,, además de buscar presencialmente el lugar más cercano donde firmar la iniciativa nacional noesmicultura.org.