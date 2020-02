Dr. José Hoyo Rodrigo el Presidente de la AICTEH de España invitado al Congreso Universidad 2020 en Cuba

El Dr. José Hoyo Rodrigo visita Cuba durante el Congreso Universidad 2020 como Presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educaci ón y Humanidades (AICTEH) ( https://academiadelasciencias.org ), cargo que ostenta desde 2009 y por tres mandatos consecutivos. El Dr. Hoyo es además Profesor Asociado de la Universidad de Valencia y Letrado del Consejo Jurídico Consultivo de Valencia.

Según las palabras del Dr. Hoyo “la Academia está formada por un conjunto de personas con intereses en el desarrollo y la investigación de diversos campos del saber. El título engloba todos los ámbitos, tanto de las ciencias como de las humanidades y la educación. Lo conforman miembros del cuerpo académico de España, miembros ilustres de China, Europa, África, Turquía y Marruecos, delegaciones en EE.UU., Ecuador, México, y ahora en Cuba. Somos un segmento del saber que aúna esfuerzos para el desarrollo de la ciencia y de la cultura en todo el mundo”.

Entre las actividades fundamentales de su primera visita a Cuba como Presidente de la AICTEH realizó el 12 de febrero de 2020 la investidura de 19 académicos cubanos a los que le fue otorgada la condición de Miembros de Honor y Correspondientes de la prestigiosa Academia. Durante este acto también se fundó la delegación cubana de la Academia y el Dr. Hoyo nombró a la Dra.C. Silvia Miriam Pell del Río como Delegada al frente de esta delegación. La ceremonia aconteció como parte de las actividades del Congreso Universidad 2020.

Sobre esta ceremonia el Dr. Hoyo señaló: “La investidura es el acto solemne que culmina el proceso de selección y aprobación de nuevos académicos. Comienza con una postulación, la aceptación de los estatutos por parte de los aspirantes y la valoración por méritos del currículo de los aspirantes. Una vez son aprobadas las propuestas por la Junta de Gobierno en Valencia, se realiza el acto de toma de posesión o investidura a destacados investigadores cubanos que han aportado a los campos del saber como la cultura, la historia, las humanidades, entre otros. Este acto ha tenido lugar en uno de los inmejorables salones del Palacio de Convenciones de La Habana.”

Al finalizar el acto, el Dr. Hoyo sostuvo un encuentro con la delegación cubana y presentó a su Delegada, así como expresó qué espera la Academia de la delegación recién constituida. Sobre el acto de constitución de esta nueva delegación dijo: “Hoy comienza a andar la Academia en Cuba con toda su pujanza, y estamos con la convicción de que se van a lograr los objetivos planteados porque es un escenario ideal para irradiar el saber en toda Latinoamérica, un segmento fundamental del mundo que es de habla hispana, que no olvidemos que es la segunda lengua del mundo, una posición que hay que aprovechar para expandir la cultura de la lengua española, tesoro que hay que conservar.”

Refiriéndose a las expectativas de la Academia sobre la delegación cubana señaló: “Espero que toda la energía, el buen saber, el buen hacer de estos profesionales, docentes, profesores que forman la delegación de la Academia, al frente de la Dra.C. Silvia Miriam Pell del Río, se haga realidad porque ustedes tienen muchísima energía e iniciativas que la Academia, en su sede central, va a apoyar, y estoy esperando que se den los primeros pasos para regresar nuevamente este año y poder valorar los avances de la delegación. El equipo de apoyo a la Delegada Dra.C. Silvia Miriam Pell del Río está integrado por personas de cualificadísima condición y que van a trabajar con éxito. ¡Se lo aseguro!”

El Dr. José Hoyo Rodrigo sostuvo durante su visita contactos con otras instituciones participantes en el Congreso. Sobre esta experiencia cuenta: “Es interesante el intercambio que ha habido con diferentes responsables de universidad y centros educativos, no solo de Cuba sino de otras partes del mundo. Esta toma de contacto refleja que no podemos amar lo que no conozcamos. Ya nos hemos comprometido con iniciar alianzas comunes, que se deben llevar a efecto en breve.”

Respecto al Congreso Universidad 2020 expresó: “Pienso que es el acontecimiento más importante del orbe que se celebra en el ámbito educativo. Cualquier institución que se precie está representada de alguna forma en este macroevento que es multinacional. Reconozco a sus responsables la buena iniciativa y la ejecución de este magno acontecimiento. No en vano la inauguración fue de una calidad artística insuperable que nos sorprendió gratamente a todos. Enhorabuena a los organizadores y a todos ustedes. Muchas gracias a la tierra hermana de Cuba.”



