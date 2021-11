– El 97 % de los centros educativos no tienen ningún grupo confinado

– Solo el 0,02 % del total del alumnado y el 0,05 % del profesorado son positivos activos





Durante la segunda semana de noviembre, el 99,8 % de los grupos han seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia. Las autoridades sanitarias han determinado el confinamiento de 100 grupos de 59 centros educativos. Esto quiere decir que el 97 % de los centros educativos ha concluido la semana sin ninguna aula confinada.



Se ha determinado el confinamiento de 74 grupos de 40 centros educativos. Además, se han desconfinado 22 grupos de 20 centros educativos y permanecen confinados, de semanas anteriores, 26 grupos de 19 centros. Por lo tanto, el total acumulado de grupos confinados es de 100 aulas de 59 centros educativos.



Entre la población escolar de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP se han detectado un 0,02 % de positivos activos del total del alumnado. Con la aplicación de los protocolos y las medidas de seguridad, Salud Pública ha establecido el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,2 % de alumnos.



Respecto al personal docente, se han confirmado un 0,05 % de positivos activos del total del profesorado. Con la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,04 % del profesorado.



Por comarcas, el 96,8 % de los centros educativos de las comarcas de Alicante no tiene ningún grupo confinado. El 99,7 % de los grupos de alumnos de estas comarcas recibe clases presenciales con total normalidad.



Durante la semana pasada, en las comarcas de Alicante, se han confinado 28 grupos de 15 centros, se han desconfinado 7 grupos de 7 centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, 10 grupos de 7 centros educativos. Por lo tanto, el total acumulado de grupos confinados en las comarcas de Alicante es de 38 aulas de 22 centros educativos.



En las comarcas de Alicante se ha registrado un 0,02 % de casos positivos en el alumnado. Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,2 % de alumnos.



Respecto al profesorado, en las comarcas de Alicante, se ha registrado un 0,05 % de docentes positivos activos. Con la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,04 % del profesorado.



En las comarcas de Castellón, el 94,7 % de los centros educativos no tiene ningún grupo confinado. El 99,5 % de los grupos de alumnos de estas comarcas hace clases presenciales sin problemas.



A lo largo de la semana pasada, en las comarcas de Castellón, se ha determinado el confinamiento de 18 grupos de 9 centros educativos, se ha desconfinado 7 grupos de 6 centros y permanecen confinados, de otras semanas, 9 grupos de 5 centros educativos. Por lo tanto, el total acumulado de grupos confinados en las comarcas de Castellón es de 27 aulas de 14 centros educativos.



Entre el alumnado de las comarcas de Castellón hay un 0,1 % de positivos activos del total del alumnado. Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,5 % de alumnos.



Por lo que respecta al profesorado de las comarcas de Castellón, se ha registrado un 0,1 % de positivos activos. Con la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,1 % del profesorado.



En las comarcas de Valencia, el 97,8 % de los centros educativos no tiene ningún grupo escolar confinado. El 99,8 % de los grupos realiza clases presenciales con total normalidad.



Durante la semana pasada, en las comarcas de Valencia, se ha determinado el confinamiento de 28 grupos de 16 centros educativos, se han desconfinado 8 grupos de 7 centros educativos y permanecen confinados, de otras semanas, 7 grupos de 7 centros educativos. Por lo tanto, el total acumulado de grupos confinados en las comarcas de Valencia es de 35 aulas de 23 centros educativos.



Entre el alumnado de las comarcas de Valencia, hay un 0,02 % de positivos activos. Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,1 % de alumnos.



Respecto al profesorado, en las comarcas de Valencia, se ha registrado un 0,04 % de positivos activos. Con la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos, se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,03 % del profesorado.



Cabe recordar que las familias pueden informarse sobre las medidas de seguridad establecidas en los centros educativos mediante el web ‘aulasegura.es’. El portal incluye los protocolos de seguridad, higiene, protección y gestión de casos establecidos en los centros educativos para hacer frente a la COVID-19 y responde a preguntas frecuentes que se generan. Además, dispone del centro de atención telefónica 900 300 555.