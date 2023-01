El Diario del Grial de Indiana Jones (también conocido como el Diario de Henry Jones Sr.) es un libro de bolsillo que aparece en la película Indiana Jones y la última cruzada. En la película, el diario contiene información sobre la ubicación del Santo Grial y sobre los peligros que se enfrentarán en el camino. El diario también contiene información sobre la propia historia de Indiana Jones, incluida la ubicación de su madre y su padre. El Diario del Grial fue escrito por el padre de Indiana, Henry Jones Sr. y fue publicado por la Editorial Lucasfilm

El diario del grial de Indiana Jones (Harrison Ford) de la secuela de aventuras de acción de Steven Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada. Un accesorio clave a lo largo de la película, Jones usó el diario de su padre (Sean Connery) para encontrar a su padre y, finalmente, el Santo Grial. Fue un dispositivo de trama muy destacado llevado y referenciado por múltiples personajes, incluidos Indy, su padre, Elsa (Alison Doody), Donovan (Julian Glover) y otros.

Múltiples diarios fueron producidos por Keir Lusby Props para la película, como es común para un accesorio de esta importancia. El trabajo que entró en los accesorios del diario del grial fue extenso, y se erigen como obras de arte por derecho propio. Este diario presenta una cubierta de piel de becerro marrón con herramientas ciegas con aproximadamente 102 y 12 páginas en blanco, incluidas múltiples páginas de papel interior repetitivas, todas las cuales están impresas pero diseñadas para parecer escritas a mano. Todas las páginas y la portada han sido desgastadas a mano. Se incluyen páginas que se relacionan directamente con la historia, como la ilustración del caballero cruzando el abismo en el puente invisible, y páginas más genéricas que fueron creadas por el equipo de Lusby. El libro también está equipado con varias piezas de inserción que se adhieren, como réplicas de monedas y documentos de viaje.

Este diario fue originalmente obtenido directamente de Keir Lusby e incluye una Carta de Autenticidad de Keir Lusby Props. Exhibe un envejecimiento extenso para parecer bien leído con varias de sus páginas lavadas de color, desvaneciéndose en el cuero y agrietándose a lo largo de sus bordes; Algunas páginas también se han aflojado en la encuadernación. Dimensiones: 7″ x 4″ x 1″ (18 cm x 10.25 cm x 2.5 cm)

El Diario del Grial de Indiana Jones (también conocido como el Diario de Henry Jones Sr.)

El personaje más famoso de la serie de películas de Indiana Jones es un hombre llamado Indiana Jones. Pero, ¿quién es este hombre misterioso y qué sabemos de él? La película original nos presentó a Indy como un hombre de unos treinta años que viaja por el mundo en busca de artefactos para agregar a su colección. Después de encontrar cada artefacto, Indy lo lleva a su casa en Indiana para estudiarlo y determinar su verdadero significado. Además de su amor por la aventura, Indy también tiene un fuerte código moral que lo impulsa en su vida diaria. Lo mismo ocurre con su hijo, Indiana Jones Jr., quien retoma el legado familiar y continúa su búsqueda del Santo Grial.

En Indiana Jones y la Última Cruzada, nos enteramos de que el padre de Indy, Henry Jones Sr. ., se unió a una organización conocida como The Holy Grails Guild. Como miembro del Gremio, Henry Sr. dedicó su tiempo a buscar pistas que lo llevaran a encontrar el Santo Grial. Durante esta búsqueda, muchos miembros del Gremio del Santo Grial se unirían y formarían una expedición. Aunque algunos miembros del Gremio no tienen experiencia con la arqueología, se vuelven parte de un esfuerzo por encontrar el Santo Grial porque creen en su poder divino. Al buscar pistas sobre la ubicación del Santo Grial, algunos miembros de The Holy Grails Guild han desaparecido o se han suicidado. Es por eso que solo los arqueólogos experimentados deben unirse a una expedición para encontrar el Grial.

En 1932, mientras buscaba pistas sobre la ubicación del Santo Grial, el avión de Henry Jones Sr. se estrelló en un área remota del Tíbet. . A pesar de estar herido y rodeado de tibetanos hostiles, Henry Jones Sr. logró escribir su diario y sobrevivir el tiempo suficiente para entregárselo a su hija Marion antes de fallecer. Al leer el diario de su padre, Marion se convenció de que estaba destinada a unirse a su padre en su próxima expedición, a pesar de que estaba embarazada de Indiana en ese momento. Con la ayuda de su esposo, Marion se unió a la próxima expedición de su padre como piloto para poder entregar suministros de manera segura y como copiloto para poder permanecer cerca de su padre durante esta peligrosa misión. Aunque la salud de Henry Jones Sr. le estaba fallando durante esta segunda expedición, logró recuperarse lo suficiente como para encontrarse cerca de Nepal antes de fallecer en 1989.

Según la leyenda, la ubicación del escurridizo Santo Grial está en algún lugar debajo de una cadena montañosa tibetana conocida como Khorlphinglunglhamdonglhamfuklungwogmugrulchungwortzm2+1=?+9+ notación científica de la era espacial+. A pesar de los mejores esfuerzos durante varias décadas, nadie ha podido localizar este tesoro legendario por su cuenta, razón por la cual el hijo de Henry Jones Sr. decidió unirse a una organización dedicada exclusivamente a encontrarlo. El 12 de mayo de 1990, el avión de Henry Jr. se estrelló en Nepal con nada más que su diario y algunas pertenencias de la infancia de Indy en la mano. Como no tenía suministros ni medios para llegar a su destino, Indy tuvo que caminar por Nepal durante varias semanas antes de encontrar otro avión que lo llevara de regreso a Indiana. Después de recuperarse de su terrible experiencia en el mar y de algunas heridas que sufrió durante su desembarco en Nepal, Indy se unió a Walter Donovan y un equipo de arqueología italiano y comenzó la búsqueda de la propietaria del diario del Grial: ¡Marion Ravenwood!

En consecuencia. discutiendo cómo Indiana Jones Jr., también conocido como Indy, se sintió después de leer el diario de su padre: Después de enterarse de que The Holy Grauls Guild nunca había encontrado el Grial en sí, Indianápolis se desilusionó con nuevos intentos de encontrarlo él mismo. Por lo que pudo ver al leer el diario de su padre, que Marion le había traducido, la única pista que los llevó directamente a París fue una serie de iniciales escondidas dentro de una de las tazas de Sir Lancelot.

Indy comenzó a estudiar cada palabra del diario de su padre para encontrar más pistas, y pronto descubrió algo interesante: los escritos mencionaban a un antiguo monasterio en las montañas francesas. Se decía que el padre de Henry Jones, Sr. había visitado el lugar y dejó un código activado para encontrar el Grial. Indy sintió una oleada de emoción: ¡por fin había encontrado una pista verdadera!

Con una nueva determinación, Indy comenzó a investigar sobre el monasterio. Descubrió que el monasterio se había construido a principios del siglo IX. Era un lugar muy sagrado para los devotos cristianos, por lo que estaba rodeado de misterios y leyendas. Se decía que era el lugar donde el Santo Grial estaba escondido.