La historia del Caballero del Grial se ha desarrollado en una variedad de tradiciones literarias diferentes a lo largo de los siglos, pero en general se refiere a un caballero que es considerado el protector o el buscador del Santo Grial. El Grial es un término que en un principio se refería al recipiente utilizado por Jesús en la última cena, pero en las historias del Grial medievales se convirtió en un objeto místico y sagrado que simbolizaba la salvación y la vida eterna.

En la tradición artúrica, el Caballero del Grial es un personaje central en la historia de la Tavola Ritonda o la Mesa Redonda, donde se le presenta como el más virtuoso y valiente de todos los caballeros de la corte de Arturo. Es el único capaz de cumplir la búsqueda del Grial.

En la tradición templaria, el Grial es a menudo visto como una reliquia sagrada que el Caballero Templario está destinado a proteger.

En la ultima cruzada, esta misma tradición se une a la historia de la lucha por la recuperación de Jerusalén y la santas tierras durante el siglo XII. En esta historia, caballeros franceses van en busca del Grial, entendiendo que con su posesión podrían ayudar a ganar la guerra santa.

Sin embargo, es importante mencionar que estas son solo algunas de las muchas tradiciones y versiones de la historia del Caballero del Grial. Hay muchas otras interpretaciones y reinterpretaciones en literatura y otras formas de arte.

El traje del Caballero del Grial (Robert Edison)



El traje del Caballero del Grial (Robert Edison) de la película de aventuras de Steven Spielberg Indiana Jones y la última cruzada. El caballero llevaba su traje al final de la película cuando la prueba final para el Santo Grial es llevada a cabo por Indiana Jones (Harrison Ford).

El traje consiste en una capa crema con capucha, túnica marrón, capucha de cota de malla y hauberk a juego. La capa está hecha de fieltro que ha sido angustiado, con un gran parche bordado rojo y plateado en la espalda. Se asegura en la barbilla con una cuerda trenzada roja y plateada con un extremo de metal. Hecha de una tela acolchada tejida, la túnica presenta un parche transversal en la parte delantera que coincide con el de la capa y se une en la parte posterior. Muestra una etiqueta de Bermans y Nathans en el interior que dice ‘Robert Edison 9774 Indiana Jones III’. Los signos de la edad son evidentes, incluyendo daño solar y punteos menores en la túnica, y al cierre de la cuerda le falta un extremo metálico

La túnica del Caballero del Grial

La túnica del Caballero del Grial (Robert Eddison) de la secuela de acción y aventura de Steven Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada. El Caballero llevaba su túnica cuando Indiana Jones (Harrison Ford) llegó a la cámara del Templo del Sol, donde tuvo que pasar la prueba final y elegir el verdadero Santo Grial.

La túnica de manga corta está hecha de una tela tejida acolchada de color crema. El frente está decorado con un emblema de cruz roja (el símbolo de la Hermandad de la Espada Cruciforme), delineado en hilo de bordado de plata metálica. Varios lazos atados corren por la espalda, y cada hombro presenta un remache de metal. Adherido al forro hay una etiqueta de Bermans & Nathans que dice «Robert Eddison, 9774, Indiana Jones III, Eddy». La prenda muestra un desgaste menor, incluyendo ligeros punteos en el hilo metálico y decoloración de la tela, mientras que algunos de los lazos en la parte posterior muestran extremos deshilachados.

Un Santo Grial

Un Santo Grial SFX de la secuela de acción y aventura de Steven Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada. Inicialmente en un viaje para encontrar a su padre desaparecido, el erudito del Santo Grial Henry Jones Sr. (Sean Connery), Indiana Jones (Harrison Ford) descubrió la reliquia en un templo dentro del Cañón de la Luna Creciente.

Este grial está hecho de resina pintada en tonos de rojo oscuro y marrón con un acabado envejecido con una capa de polvo blanco, así como toques de color dorado que brillan. La pieza presenta un interior forrado de lámina de color dorado y un pequeño mecanismo de metal incorporado en la parte inferior, que fue diseñado para que pudiera deslizarse a lo largo de una pista en tomas de efectos especiales del Grial rodando peligrosamente cerca del borde del profundo abismo que se abre en el suelo cuando el templo comenzó a colapsar en el final de la película. según lo confirmado por un miembro del equipo de SFX que construyó el Grial. Exhibe un chip en la llanta y algunas imperfecciones en el interior de la lámina. Dimensiones: 3″ x 3″ x 6.5″ (7.75 cm x 7.75 cm x 16.5 cm)

La espada del Caballero del Grial (Robert Eddison)

La espada del Caballero del Grial (Robert Eddison) de la secuela de acción y aventura de Steven Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada. El caballero fantasmal empuñó su espada cuando Indy (Harrison Ford) llegó a la cámara del Grial para su prueba final en su búsqueda de la Copa de Cristo.

Esta espada ancha está hecha de acero forjado con una empuñadura de metal fundido con diseños de celosía de hatchwork, dorado con detalles de dragón y león, y acabado para parecerse al oro. Un largo surco de sangre corre desde la punta de la espada hasta el guardia. La espada exhibe un ligero deslustre, corrosión, muescas y manchas de suciedad por el uso de producción y la edad. Dimensiones: 39.5″ x 8″ x 1″ (100 cm x 20 cm x 2.5 cm)

Un pin cruzado de la Hermandad de la Espada

Un pin cruzado de la Hermandad de la Espada Cruciforme de la secuela de acción y aventura de Steven Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada. La Hermandad se dedicaba a proteger el Santo Grial, y los miembros tenían el símbolo de la cruz del grupo tatuado en el pecho.

Este lote proviene de la colección del renombrado utilero Joe Dipple y fue hecho para la producción, pero finalmente no se vio en el corte final de la película. El pasador está hecho de metal, con la mayoría del frente pintado de rojo. Está en excelentes condiciones generales con signos mínimos de desgaste. Dimensiones: 1.5″ x 1″ x 0.5″ (4 cm x 2.5 cm x 1 cm)

ROBERT EDDISON d1991. Actor inglés que a pesar de su larga carrera como actor de teatro clásico, es probablemente más recordado en el papel del Caballero del Grial en Indiana Jones y la última cruzada. También interpretó a Merlín en la serie de televisión de la BBC The Legend of King Arthur y al trágico barquero en el episodio de The Storyteller «The Luck Child». Murió en Londres a los 83 años el 14 de diciembre de 1991.

Caballero del Grial

El Caballero del Grial o Guardián del Santo Grial era el hermano de Sir Richard y otro caballero que sirvieron en la Primera Cruzada. Descubrieron el Santo Grial y se comprometieron a protegerlo. Considerado el más sabio y valiente de los tres, el caballero asumió la responsabilidad como guardián de la Copa de Cristo durante cientos de años.

Biografía

El hombre que se convertiría en el Caballero del Grial fue estimado por Indiana Jones como nacido alrededor de 1066. [1]

A finales del siglo XI,[2] él y sus dos hermanos (Richard y un tercer hermano) se convirtieron en Caballeros de la Primera Cruzada. Durante sus viajes en Tierra Santa, descubrieron el Santo Grial y lo protegieron en el Templo del Sol en el Cañón de la Luna Creciente durante 150 años, utilizando el poder del Grial para extender su vida natural. Elegido para permanecer como el único guardián del Grial porque era el más valiente y digno, sus dos hermanos viajaron de regreso a Europa, dejando atrás dos marcadores que conducen a la ubicación del Grial. El Caballero vivía en una cámara lateral del santuario interior del Templo del Sol, y tenía un libro para leer a la luz del fuego. [3]

Aunque beber del Grial había extendido su vida más allá de los mortales normales, los siglos pasados en aislamiento habían minado su fuerza. Cuando Indiana Jones entró en el santuario interior en 1938, el Caballero del Grial intentó luchar contra él, pero rápidamente se derrumbó por el peso de su propia espada. [3]

Gracioso en la derrota y sintiendo a Jones como una especie de caballero curiosamente vestido, el guardián del Grial trató de pasar su espada y su papel de protector a Jones, pero fue interrumpido por la llegada de Walter Donovan y Elsa Schneider. Donovan exigió que el Caballero revelara cuál era el verdadero Santo Grial, pero el Caballero se negó a hacerlo, advirtiendo que debían elegir por su cuenta como prueba final y que la copa equivocada significaría la muerte. Donovan permitió que Schneider eligiera por él, y ella seleccionó deliberadamente uno falso. [3]

Después de que Donovan bebió de él y rápidamente envejeció y se desintegró en polvo, el Caballero comentó que Donovan había elegido mal. Jones posteriormente encontró el correcto, y después de beber de él sin efectos nocivos, el Caballero informó a Jones que su decisión había sido sabia. Sin embargo, luego advirtió a Jones y Schneider que el precio de los efectos milagrosos del Grial era que no podía ser llevado más allá del Gran Sello en el piso de la cámara frontal del Templo. [3]

El Caballero fue visto por última vez por los Jones despidiéndose y esperando el colapso del Templo del Sol, después de que Schneider cruzara el Gran Sello con el Grial y cayera a su destino en el abismo de abajo junto con el Grial.] Cuando salieron del Templo, el Caballero sonrió, reconociendo que ahora fuera del alcance de cualquiera, el Santo Grial estaba una vez más a salvo.

Personalidad y rasgos

El Caballero del Grial fue elegido para permanecer como guardián del Santo Grial, ya que fue considerado el más valiente y digno de los tres hermanos que habían encontrado la reliquia. [3] Sin embargo, durante los siglos, el caballero envejeció físicamente un año cada vez que su espíritu vacilaba. [5]

Entre bastidores

El Caballero del Grial fue interpretado por el difunto Robert Eddison en Indiana Jones y la última cruzada. [3] Aunque no se nombra en la película final, el Caballero del Grial se presenta a Indiana Jones en el primer borrador revisado de Jeffrey Boam de Indy III: «Soy Lord de Bauvis[sic], señor de St. Gobain y Folembray. Castellan de Cambri, vizconde de Saboya… conocido en todas partes como Guillermo el León, duque de Bretaña». [6]

Antes de que Eddison fuera elegido para el papel del Caballero del Grial, el fallecido actor Sir Laurence Olivier fue considerado para el papel, pero estaba demasiado enfermo en ese momento, por lo que rechazó la oferta. [7] Olivier falleció en 1989, el mismo año en que Last Crusade se estrenó en los cines.

Durante el desarrollo inicial del guión de la película, Jones vence al Caballero del Grial que está a caballo y el cruzado revela que el Santo Grial está escondido dentro de una jarra de barro de la que Jones bebió para probar el agua. El caballero cabalga fuera del templo después de que Jones y su padre se van, pero su montura y él se convierten en piedra y luego arena antes de ser arrastrados por la explosión que sella el templo. En la segunda revisión, el Caballero del Grial se convierte en un esqueleto cuando se van. [6]

Sería muy poco probable que una figura del siglo XI pudiera comunicarse en inglés del siglo 20, como se muestra en la película, incluso si el caballero francés conocía el idioma inglés de su época. La Primera Cruzada duró desde 1096-1099, que en la historia lingüística marca el final del período del inglés antiguo y el comienzo del inglés medio, cualquiera de los cuales sería bastante ininteligible para un hablante del siglo 20. De hecho, incluso el francés de ese período de tiempo (la presunta lengua nativa del caballero) sonaría extraño para un hablante moderno de francés.

Aunque no está confirmado oficialmente, el Caballero del Grial puede ser un guiño a Sir Percival, uno de los Caballeros de la Mesa Redonda que buscó el Grial y sirvió al Rey Arturo.

El Caballero del Grial hace una breve aparición en uno de los teaser trailers de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, ya que se incluyeron algunas imágenes de la escena de la cámara del Grial de La última cruzada.

En LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, el Caballero del Grial lucha contra Indy en la cámara del Grial, a diferencia de la película cuando su fuerza lo ha abandonado. [8] En la secuela del videojuego, el Caballero del Grial, aunque sigue siendo un personaje jugable, está ausente durante las escenas de cámara del Grial. [9]

Interior del Templo del Sol

Un conjunto de obras de arte del diseñador de producción Elliott Scott, de la producción de la secuela de acción y aventura de Steven Spielberg, Indiana Jones and the Last Crusade. Estos artículos provienen de la colección personal del legendario productor Robert Watts. El lote consta de tres copias impresas en color, que habrían sido utilizadas por los departamentos de producción de la película.

Los diseños representan diferentes puntos de vista del interior del Templo del Sol y la cámara donde el Caballero del Grial (Robert Eddison) protegió el Santo Grial. Adherido a una gruesa tarjeta negra, cada diseño presenta anotaciones que explican la configuración, todas escritas a lápiz blanco. Dos de los diseños muestran signos de uso de producción, incluidas líneas de pliegues menores y desgaste. La tarjeta exhibe marcas de suciedad y desgaste hasta los bordes. Dimensiones (cada uno): 28 cm x 59.5 cm (11″ x 23 1/2″)