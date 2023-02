El programa está diseñado para aquellos y aquellas jóvenes entre 16 y 21 años que no tienen motivación para seguir estudiando o incorporarse al mundo laboral

Esta mañana en el Espai Jove de Rafelbunyol se ha inaugurado el programa ‘Jove Oportunitat’ (JOOP), un programa con el que se pretende reducir la tasa de Abandono Educativo Temprano trabajando la motivación, la autoestima y el cambio de actitud como requisito previo a volver a estudiar.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, y la responsable del Área de Juventud de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Cristina Civera, se han encargado de recibir a las personas participantes y darles la bienvenida a la primera sesión.

En declaraciones de la alcaldesa de Museros y delegada de Igualdad y Juventud de la Mancomunidtat de l’Horta Nod, Cristina Civera, “las instituciones somos las encargadas de proporcionar nuevas oportunidades a aquellos a quién tantas veces se las han negado y, por eso, impulsamos el JOOP. En este nuevo espacio tendréis profesionales que estarán a vuestra disposición para que encontráis motivación, descubráis aquello que os gusta, os forméis y mejoréis vuestras capacidades y habilidades”, ha trasladó Civera a los jóvenes asistentes, a los cuales recordó que “con esfuerzo, podréis conseguir todo aquello que os propongáis”.

El programa está diseñado para aquellos y aquellas jóvenes entre 16 y 21 años que no tienen motivación para seguir estudiando o incorporarse al mundo laboral, y necesitan orientación en la elección de su futuro.

A través del programa JOOP, impulsado por el IVAJ, organizado por el Área de Juventud de la Mancomunitat de l’Horta Nord y cofinanciado por la Unión Europea, se impartirán clases y consejos, así como actividades de ocio y visitas a diferentes empresas.

Durante este periodo de tiempo se podrán preparar a las pruebas de acceso a la FP de grado medio, pruebas libres de obtención del título de ESO o las pruebas de competencias claves para acceder a certificados de profesionalidad.

Por su parte, el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, agradeció a la Mancomunitat de l’Horta Nord la confianza depositada en la localidad para alojar el programa, recordando a los participantes que “no importa de qué pueblo vengáis, porque Rafelbunyol es un pueblo acogedor que os hará sentir como casa. Sé que muchas veces os han dicho que no valéis y que no tenéis futuro, pero lo único que os pido es que no les creáis. Las oportunidades no se acaban, pero se tienen que perseguir, y aquí os enseñarán como tenéis que hacerlo”, transmitió López a los jóvenes presentes, invitándolos a disfrutar y aprovechar la experiencia.

Todos las personas interesadas en conocer este programa o inscribirse pueden consultar más información a través de la página web https://www.joveoportunitat.es/.