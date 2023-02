· Exige que se paralice la adjudicación del centro de datos y pide celeridad para la catalogación de BRL

Valencia, martes 14 de febrero de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que la mala gestión de Ribó con los Docks “va a acabar con un edificio de nuestro patrimonio histórico”. En este sentido, ha criticado que el alcalde pusiera en marcha un proceso de adjudicación para un centro de datos cuando todavía no se ha resuelto la catalogación del edificio como Bien de Relevancia Local. “Como siempre, la pésima capacidad de gestión de este Ayuntamiento nos pone aprietos”, ha lamentado.

En este sentido, ha explicado que el proceso se encuentra actualmente en la Conselleria de Cultura, para la revisión de la calificación del BRL por parte de los técnicos. “¿Y ahora qué pasa si los técnicos dicen que sí? ¿Vamos a meter un almacén de ordenadores dentro de un edificio protegido? Nosotros no estamos en contra de la innovación y el desarrollo. De hecho, apostamos siempre por la atracción de empresas y proyectos. Lo que no vamos a tolerar es una gestión caótica. ¿Es que acaso no había otro lugar en Valencia en el que poner este centro? ¿Tiene que ser en un edificio patrimonial?”, ha criticado.

“Estamos siempre en las mismas: este gobierno no tiene la más mínima capacidad de previsión”, ha apuntillado en este sentido. Así, ha criticado el “sinsentido” de poner en marcha un concurso cuando ni siquiera se sabe cuál es el grado de protección que debe tener el edificio. “Nosotros abogamos por la máxima protección, como no podía ser de otra manera. Pero lo que no tiene ningún sentido es que todo el mundo esté en contra y que este equipo de gobierno se empeñe en seguir adelante con el proceso de adjudicación para el centro de datos. ¿No tendría más sentido paralizarlo hasta que por fin se resuelva el proceso administrativo para la catalogación de BRL?”.

Y en este sentido, Giner ha pedido también a la Conselleria “la máxima celeridad posible” para resolver de una vez por todas las dudas. “Y espero que la respuesta sea positiva, porque los valencianos nos merecemos la protección de nuestro patrimonio histórico y cultural”, ha finalizado. “Viendo el grado de compromiso que tiene el gobierno de Ribó con los Docks, espero que la Generalitat ponga algo de orden y de sentido común en esta cuestión”.

Además, Giner también ha recordado que el interés del equipo de gobierno por proteger y mantener el edificio de los Docks ha sido “mínimo”. “Solo hay que ver el estado de absoluto abandono en el que se encuentran los Docks ahora mismo”, ha considerado al respecto. Así, ha recordado que hace un par de semanas se desplomó uno de los balcones de la fachada. “Hasta ahí llega la dejadez de este equipo de gobierno”, ha criticado.