Fases de transición a una nueva normalidad

COMERCIO MINORISTA Y ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Apertura de locales y Apertura generalizada de los Apertura al público de los centros establecimientos con cita previa locales y establecimientos o parques comerciales, para la atención individual de los comerciales que no tengan prohibiendo la permanencia en las clientes. Estos locales deberán carácter de centro o parque zonas comunes o áreas contar con mostrador, mampara o, comercial. recreativas. cuando esto no sea posible, garantizar el máximo de Esto no altera la actividad de los Aforo limitado al 40%. En protección individual. establecimientos situados en cualquier caso, se deberá centros comerciales a los que se garantizar una distancia mínima Se establecerá un horario de ha permitido seguir abiertos al de 2 metros distancia entre atención preferente para personas público durante el estado de clientes. mayores de 65 años. alarma. En los locales en los que no sea Cuando el servicio profesional Aforo limitado al 30%. Se posible dicha distancia, se requiera tener contacto con el garantizará una distancia mínima permitirá únicamente la cliente será obligatorio el uso de de 2 metros entre clientes. permanencia dentro del local de medidas de protección como Cuando esto no sea posible, se un cliente. mascarilla o guantes. permitirá únicamente la permanencia de un cliente. Se establecerá un horario de atención preferente para personas Se establecerá un horario de mayores de 65 años. atención preferente para personas mayores de 65 años. En venta no sedentaria/mercados al aire libre, podrá ampliarse el Cuando así lo proponga el número de puestos que pueden ayuntamiento correspondiente, operar a 1/3 parte de los también podrán reiniciar su habituales, o distancia de actividad los mercados al aire separación similar con aumento libre/venta no sedentaria de superficie, con las medidas (mercadillos) en la vía pública, con señaladas en la Fase I. condiciones de distanciamiento entre puestos, y delimitación del Apertura de los centros educativos mercado ambulante para correcto y de formación (autoescuelas, control del aforo por las fuerzas de academias, etc.) que no estén seguridad. Limitación inicial al incluidos en los apartados de 25% de los puestos habituales o Educación y Ciencia. Se aumento de superficie para establecerán las medidas de