Indicadores Epidemiológicos y de capacidad asistencial

Indicadores generales (diarios) 1. Número de casos con síntomas compatibles con covid- 19 (información de atención primaria, de teléfonos de atención, Apps, etc.). 2. Número de casos confirmados por laboratorio. – Número de casos no hospitalizados – Número de casos hospitalizados – Número de casos ingresados en UCI – Número de casos fallecidos – Número de casos y fallecidos en residencias de ancianos – Número de casos en profesionales sanitarios y socio- sanitarios 3. Número de PCR realizadas y resultados. Indicadores sobre la capacidad de los servicios de salud pública 1. Número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta de COVID-19 en relación con el número de casos diarios detectados. Indicadores específicos A) Evaluación de la detección temprana 1. Porcentaje de los casos con síntomas compatibles de COVID-19 en los que se ha realizado una prueba diagnóstica. 2. Tiempo entre fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta en casos confirmados. 3. Tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fecha de diagnóstico en casos confirmados. 4. Porcentaje de casos nuevos que no son contacto de casos confirmados conocidos. B) Evaluación del aislamiento precoz de los casos confirmados 1. Tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de aislamiento. 2. Tiempo entre la fecha de primera consulta y la fecha de aislamiento. C) Evaluación del control de los contactos de los casos confirmados 1. Número de contactos estrechos identificados por caso. 2. Porcentaje de contactos estrechos que desarrollan síntomas durante el seguimiento y son confirmados.

La información de alguno de estos indicadores se enviará agregada al Ministerio de Sanidad. La mayoría de ellos se obtendrán de forma automatizada, diaria e individualizada por parte de los Servicios de Salud Pública a partir de los sistemas de información de los servicios asistenciales. Esta información individualizada se enviará diariamente al Ministerio de Sanidad a través de la herramienta de vigilancia SiViEs. Se podrán también poner en marcha sistemas específicos de vigilancia.