· Denuncia el “caos” de la Ofrenda e insiste en la reparación del cadafal. También pide la ampliación de naves en la Ciudad del Artista Fallero y pagar a los pirotécnicos lo que cuesta la mascletá

Valencia, lunes 20 de marzo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha considerado que estas han sido unas Fallas “de luces y sombras”. “La luz la tenemos claramente en el buen hacer de los valencianos y en especial de los falleros, que han sido un gran ejemplo de convivencia y han conseguido que estas sean unas Fallas pacíficas y sin grandes incidentes”, ha valorado, aunque ha censurado el brutal ataque homófobo que sufrió un fallero de la falla Tomasos. “Debemos acabar todos juntos con esta lacra”, ha defendido. Y, además, también ha valorado la implicación un año más de los valencianos y ha agradecido “el trabajo, el arte y la extrema dedicación de los falleros por hacer de esta fiesta la más grande del mundo”.

“Sin embargo, como siempre, también tenemos la cara B, que es la pésima gestión y planificación del gobierno de Ribó”, ha denunciado Giner. “Suciedad en las calles, falta de urinarios, falta de iluminación y, una vez más, abandono absoluto del patrimonio histórico, que otro año ha sido escenario de verbenas, fiestas y actividades que ponen en riesgo su integridad”, ha censurado, y ha puesto como ejemplo la instalación de barras y verbenas en puntos como la Iglesia de Ruzafa o Santa Catalina.

“Luego, cómo no, mala gestión de las aglomeraciones. El alcalde sabe perfectamente que las Fallas son un punto caliente de visitantes y debería tener ya preparados planes para la gestión de las masas. No puede ser que la gente se quede atrapada en la Estación del Norte sin poder avanzar ni un solo paso durante horas”, ha censurado. “En definitiva, problemas que se repiten año tras año y que el alcalde no ha sabido solucionar en todo el tiempo que lleva gobernando, ya sea por falta de interés, de capacidad, o ambas”.

Además, Giner también ha puesto el foco sobre la “pésima planificación de la Ofrenda”. Así, ha denunciado los importantes parones que sufrieron los falleros y también la poca iluminación del recorrido y de la Catedral. “No puede ser que la Catedral estuviera prácticamente a oscuras en el día grande del homenaje a nuestra Mare de Deu”, ha censurado.

Del mismo modo, Giner también ha criticado la falta de pasos habilitados para peatones durante el recorrido de la Ofrenda. “La falta de pasos habilitados ha provocado un verdadero caos y aglomeraciones que se podrían haber evitado muy fácilmente con un poco de planificación. Los valencianos y visitantes se tienen que mover por la ciudad, pero los falleros no merecen que se les desluzca la Ofrenda con el paso de gente. Lo normal habría sido planificar un poco mejor el recorrido”, ha criticado, al tiempo que ha recordado a Ribó que la celebración de actos falleros no le exime de cumplir con la normativa de seguridad ni tampoco con la Ley de Discapacidad. “Pensemos en lo hostil que debió ser la ciudad para las personas con movilidad reducida”, ha finalizado.

Y finalmente, Giner también ha calificado de “falta de respeto” las palabras del alcalde, al calificar de ‘exagerada’ la polémica del cadafal de la Virgen. “ . Un cadafal que está muy visiblemente deteriorado y que todos los falleros y valencianos podemos ver con nuestros propios ojos cada vez que entramos a la Plaza de la Virgen. No podemos permitir que la imagen de nuestra Mare de Deu tenga la pintura desconchada y rota, ni tampoco podemos permitir que los vestidores se sigan subiendo a una estructura que está muy deteriorada y, por lo tanto, supone un peligro”, ha finalizado, al tiempo que ha vuelto a exigir una modificación de crédito para solucionar el problema.