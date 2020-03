La cuarentena por coronavirus agrava el riesgo de agresión de las víctimas de violencia de género

La convivencia obligatoria que supone para las familias la cuarentena por el coronavirus puede convertirse en un peligro para las mujeres víctimas de violencia de género, que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio del hogar con sus agresores. El Ministerio de Igualdad confirma que siguen funcionando los servicios estatales contra la violencia de género como el número gratuito de asesoramiento 016.

Asegura que se ha pedido a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla que den información actualizada sobre los servicios presenciales y no presenciales que están abiertos para que el 016 no derive a ninguna víctima a un servicio que no esté operativo. Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha incluido a los juzgados de violencia entre los que seguirán en funcionamiento y “realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular, deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores”.

La Delegación del Gobierno contra la violencia de género está difundiendo en las redes sociales un mensaje para que toda persona conocedora de un posible caso de violencia machista tenga en cuenta que todos estos cauces siguen abiertos.

“Estamos seguras de que se va a incrementar. Ya hemos comprobado que sucede en otros casos, por ejemplo en las vacaciones de verano o de Navidad, cuando el aumento de la convivencia implica un repunte en los conflictos”, afirma Pilar Pascual Pastor, psicóloga de la asociación Mujeres para la Salud.

Respecto a las denuncias, Pilar Pascual señala que es mucho más difícil llamar para recibir asesoramiento estando en las cercanías del maltratador y que las circunstancias actuales pueden disuadir a la mujer para que de el paso de denunciar: “Es una situación muy crítica y la dificultad emocional de ese momento se agrava y puede hacer que las mujeres posterguen esa decisión. Una mujer maltratada sigue primando el bienestar y la seguridad de su familia, de sus hijos, por encima de la suya”, recuerda.

La experiencia de China e Italia ONU Mujeres advierte: “Las desigualdades de género empeoran ante cualquier crisis y esto incluye que aumenten los niveles de violencia sobre las mujeres”. En China, la experiencia del confinamiento en los hogares ha demostrado suponer un riesgo agravado para las mujeres que conviven con maltratadores, a las que las restricciones de movimientos les impiden refugiarse en otras casas y que, por otro lado, tienden a aceptar la situación de violencia porque se han reducido las ayudas y deben convivir con su agresor, señalan asociaciones de mujeres contactadas por la corresponsal de TVE en Pekín, Mavi Doñate. “Las mujeres tienen más dificultades para denunciar o acudir a las fuerzas del orden“ También en Italia, el encierro en los hogares necesario para evitar contagios genera preocupación en lo que respecta a la violencia machista. La magistrada Maria Letizia Mannella, adjunta a la Fiscalía General en Milán asegura que han notado una bajada en las denuncias por malos tratos: “Nos basamos solo en la experiencia, todavía es pronto para tener datos fiables, pero podemos decir que la convivencia forzada con los compañeros, maridos e hijos en este periodo hace que las mujeres tengan más dificultades para denunciar o acudir a las fuerzas del orden”, ha declarado a la agencia ANSA.