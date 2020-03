«¿Por qué hay mascletás pero los partidos de fútbol son a puerta cerrada?»

El Partido Popular trasladó ayer a Les Corts las preguntas que muchos valencianos se hacen por la calle sobre el coronavirus. «¿Qué diferencia hay entre acudir a una mascletá o a un congreso de médicos?». «El partido del Valencia Basket se tiene que realizar a puerta cerrada pero ¿no hay peligro en ir a los toros?».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, acusaron al PP de no actuar con la responsabilidad que cabe esperar de un partido de la oposición en una situación de estas características.

Puig anunció que se prorrogarán los 174 contratos de personal sanitario del programa de refuerzo de la gripe al menos hasta el 31 de marzo y aseguró que ha preparado un plan de contingencia para reforzar la atención sanitaria en Primaria, hospitales y urgencias.

El portavoz de Sanidad, Juan José Zaplana, insistió en que existen dudas sobre el protocolo de prevención, «la gente está desorientada». Recordó que se informó 19 días después de que un hombre murió en Valencia con coronavirus y desveló que Salud Pública denegó tres veces la realización de esta prueba.

Barceló acusó a Zaplana de ser un «irresponsable» y el presidente Puig a la portavoz del PP, Isabel Bonig, de alinearse con lo «peor» de la derecha europea, como Salvini o Le Pen. «Nuestra estrategia es conjunta y la trazabilidad de los casos de la Comunidad está clara».

Sin embargo, la consellera no supo ni siquiera valorar las medidas recogidas en la guía del Ministerio de Trabajo. «No me la he leído. Nos llegó a las ocho de la noche» y apuntó que «todas las empresas deben tener su protocolo de prevención de riesgos laborales y aplicarlo».

Mujer sola y con trabajo

La celebración del 8M fue otro de los asuntos centrales de la sesión de control de Les Corts. Tanto Ciudadanos como el PP recriminaron al Consell el desamparo en el que se encuentran las niñas de los centros de acogida que dependen de la vicepresidenta Mónica Oltra. «Este Gobierno entona el hermana, yo sí te creo, excepto si eres una menor tutelada en Baleares y la Comunitat», apuntó el síndic de Ciudadanos Toni Cantó, que preguntó cuándo van a «entonar el hermana, yo sí te empleo».

Instó al presidente Puig a tomar medidas para evitar que más de 10.000 mujeres se queden si trabajo este mismo año y le instó a copiar las aplicadas en los Ejecutivos de Madrid o Andalucía, donde Ciudadanos gobierna junto al PP, y que han permitido bajar las cifras de paro femenino. «Nos llaman muchas veces machistas, no sé como le sienta esto de que sean los machistas los que mejor llevan la reducción de la cola del paro de las mujeres».

Puig rebatió estos datos asegurando que en términos interanuales la Comunitat Valenciana es donde más se ha reducido la tasa de desempleo. «Tenemos los mejores indicadores».

La portavoz de Vox, Ana Vega, defendió que las mujeres no necesitan «artificios legales metidos con calzador» como la «abyecta e inconstitucional» ley de violencia de género de España y criticó que se apueste por un modelo «supremacista».