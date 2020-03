¿Qué productos ecológicos son realmente saludables?

Al hablar de productos ecológicos es hablar de aquellos productos que se han obtenido por un sistema de producción ecológico, que puede ser tanto agricultura como ganadería, y cuyo sistema está completamente regulado por la Unión Europea, a través de un Reglamento específico y que básicamente se ha producido sin el uso de sustancias químicas de síntesis, como fertilizantes o pesticidas, y tampoco se han utilizado fármacos o medicamentos.

El consumo de productos ecológicos está creciendo en nuestro país. Así, el gasto anual por persona de estos productos ha subido de 42 euros en 2018, a 46,6 euros en 2019, una cifra lejana aún de la que podemos ver en otros países, pero que sigue una tendencia creciente, y 6 de cada 10 consumidores se han iniciado en el consumo de productos ecológicos en los últimos cinco años.Los productos ecológicos ocupan cada vez una parte más importante del carrito de la compra en España, que casi con dos mil millones, continúa en el Top 10 de países europeos con mayor volumen de mercado por delante de Austria, Dinamarca y Países Bajos.

Por tanto, para que un alimento pueda cumplir con la normativa vigente y ser etiquetado como un producto ecológico debe estar libre de aditivos alimentarios artificiales. En el Reglamento, nombrado anteriormente, se establece el sello que deben llevar los productos ecológicos, conocido como “eurohoja”. Este sello garantiza que el producto ha superado todos los controles que pide la UE y ha pasado por una certificación por parte de una empresa externa, que garantiza que su proceso productivo sigue lo definido en el Reglamento. Además, la etiqueta también puede llevar el sello y el código de la entidad de control, además de la palabra “ecológico”.

En nuestro país, el control y certificación de la producción ecológica, se ejerció por un organismo público de ámbito estatal, el CRAE (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica). En marzo de 1996 se traspasaron las competencias a organismos dependientes de las Comunidades Autónomas.

Este hecho, esto no solo comprende la propia producción en sí del alimento (en la agricultura, por ejemplo, desde el momento en el que es cultivado hasta su cosecha y puesta a disposición al consumidor), sino que también tiene que ver con la no utilización de componentes o elementos artificiales, como por ejemplo podría ser el caso de colorantes, saborizantes, aromas, conservantes, glutamato monosódico y otros aditivos; siempre y cuando, claro está, no estén incluidos en una lista de sustancias autorizadas para su uso en el sector de la producción de alimentos ecológicos.

Hoy día podemos encontrarnos con una amplia diversidad de alimentos y productos ecológicos, no solo en herbolarios o tiendas de dietética especializadas , sino incluso en supermercados y grandes superficies. Galicia, por ejemplo atraviesa un momento excelente en agricultura ecológica, un rural con un potencial enorme.La producción ecológica no solo se traduce en verduras y vegetales, frutas, cereales, frutos secos, carne y pescado, sino que también es común encontrarnos con productos ya elaborados, que contienen ingredientes únicamente cien por cien ecológicos.

Pero cuidado con la ultima afirmación el hecho de que un producto esté etiquetado como “ecológico” no significa necesariamente que sea saludable muchos de ellos pueden ser alimentos procesados con un contenido elevado en calorías, sal, grasas saturadas y azúcar. Un buen ejemplo lo encontramos en productos como galletas, patatas fritas, helados, bollería y refrescos. A pesar de haber sido elaborados con ingredientes de procedencia ecológica, todos estos productos no son saludables.Si escoges comida chatarra ecológica, es posible que al final estés eligiendo una versión de comida chatarra de mayor calidad, pero continuará siendo lo que es: comida chatarra. ¿Qué productos ecológicos son realmente saludables? Los alimentos ecológicos contienen mayores concentraciones de antioxidantes que los convencionales, y que la leche y carne orgánicas tienen niveles más altos de ácidos grasos omega-3, relacionados con la reducción de las enfermedades del corazón. La leche como la carne ecológicas contienen un 50% más de ácidos grasos beneficiosos que los convencionales. Además los cultivos ecológicos tienen niveles significativamente más bajos de metales pesados tóxicos, como el cadmio, uno de los tres contaminantes más frecuentes en los alimentos junto con el plomo y el mercurio. La cantidad encontrada en los cultivos ecológicos era casi un 50% inferior que la detectada en los convencionales. Los productos ecológicos tienen componente ético en su elección ya que se los vincula a una agricultura y ganadería de proximidad y a ejercer presión en la dirección de forzar unas prácticas más responsables con el medio ambiente. Cualquier producto puede ser considerado ecológico si cumple con los requisitos que se exigen para tal certificación. Los más comunes son las verduras, las hortalizas, el pan, las frutas, las carnes… Al prescindir de químicos y fertilizantes, las compañías y los productores ecológicos no contaminan los entornos en los que operan. Al contrario, todas las etapas de su cadena productiva se caracterizan por preservar y cuidar el medioambiente. Este es uno de los puntos más importantes que se deben certificar a la hora de solicitar ante las autoridades el sello ecológico, como sucede en Europa. Pero los alimentos ecológicos no sólo influyen en el desarrollo social, sino también en la preservación de las especies animales. El mejor ejemplo de ello lo vemos en la ganadería ecológica, en la que tampoco se recurre a químicos o conservantes para alimentar a los animales. Todo el proceso es natural. Sin embargo, quizá la mayor contribución de los alimentos ecológicos es que no impulsan acciones aisladas, sino que forman parte de un nuevo modelo de consumo y producción en el que el cuidado del medioambiente sigue siendo una prioridad y se crea conciencia entre los consumidores de su importancia.

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com