Reseña tu lectura: El diario de Rowley

El Diario de Rowley es un divertido libro de aventuras, humor y cómic en el que Rowley, el amigo de Greg, nos hará disfrutar con divertidas y alocadas historias. Una nueva entrega de Reseña tu lectura.

Los alumnos del colegio San Enrique nos presentan hoy, en Reseña tu lectura, el libro “Diario de Rowley ¡Un chico Superguay! Como cada semana estos fantásticos alumnos nos cuentan algunos de los libros que han leído, escriben ellos mismos sus reseñas literarias e incluso son los propios niños los que las pasan al soporte digital. Posteriormente son publicadas en nuestro diario digital y emitidas también en “i mañana viernes”, en la parrilla de Radio Manises.

El proyecto “Reseña tu lectura” unifica el trabajo que realizan las familias con sus hijos, leyendo libros muy interesantes, coordina de manera maravillosa el trabajo en las aulas, con las lecturas familiares, y los medios de comunicación, y además, entrega el protagonismo a los propios niños generando un espacio en el que ellos pueden escribir. Esta iniciativa la coordina Francesc Vicent Nogales Sancho, maestro del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet (Valencia).

Título: Diario de Rowley ¡Un chico superguay!

Autor: Jeff Kinney

Editorial: RBA

ISBN: 9788427218079

Este libro es el diario de un niño con sus aventuras del día a día, junto a sus amigos y sus mil historietas. Rowley es amigo de Greg, el del libro “El diario de Greg”. Convencido de que Greg llegará a ser rico y famoso en todo el mundo, Rowley decide que él se encargará de ser su biógrafo. Con un estilo propio, que no siempre convencerá a Greg.

El libro mantiene un estilo similar al del Diario de Greg pero no es lo mismo, mantiene su propio estilo.

En el libro aparecen varios personajes como Greg, que es avaricioso, no aguanta las bromas y dibuja bastante bien. Rowley, nuestro protagonista, que es cariñoso, locuelo, buen dibujante y tiene mucha imaginación.

El libro mezcla las aventuras, con el humor y el cómic.

El libro me ha gustado porque cuenta la vida real de un niño incluyendo lo que le pasa en el colegio, y como yo voy aún al cole me he visto reflejado en algunos de esos momentos.

Me han gustado mucho los personajes, sobre todo Rowley porque está alocado. El momento del libro sobre los gajes del oficio y que Manny, el hermanos pequeño de Greg, enseñase el culo me ha resultado muy divertido.

Personalmente me ha gustado mogollón, sobre todo la página 17, y también de la página 133 a la 140, ya que no podía parar de reír en esos momentos.

Me llamo César Palencia, estudio en el colegio San Enrique y esta es mi reseña del libro Diario De Rowley Un Chico Superguay , me ha gustado mucho porque las historias son muy divertidas. Y a mi me gusta leer libros gordos como este y no pude dejar de leerlo. El libro me lo leí en sólo 2 días, a pesar de ser muy largo, porque como era tan divertido no podía dejar de leerlo.





