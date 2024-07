Valencia noticias – Noticias de Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pide solidaridad y rigor en la política migratoria mientras denuncia la falta de recursos en los centros de acogida de la Comunidad Valenciana.

En un contexto de creciente presión migratoria, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno central más recursos para hacer frente a la situación de los centros de acogida de la Comunidad Valenciana, que se encuentran «al borde del colapso». Mazón ha instado a una política migratoria que sea una «cuestión de Estado» y se gestione «sin demagogia».

Centros de acogida desbordados

Durante su intervención en Benidorm (Alicante), Mazón destacó que los centros de la Comunidad Valenciana están operando por encima de su capacidad, con una ocupación del 170%. Aunque reconoció que la situación no es tan grave como en Canarias, insistió en que la saturación de los centros requiere una respuesta inmediata y coordinada del Gobierno central.

Mazón subrayó que la situación actual en la Comunidad Valenciana, con centros de acogida que exceden su capacidad, pone en riesgo la calidad de la atención que se puede ofrecer a los menores migrantes. «Estamos al borde del colapso también, en nuestros centros y todo eso se tiene que poner encima de la mesa», afirmó Mazón.

Llamado a la solidaridad y el sentido común

El presidente de la Generalitat pidió una política migratoria basada en la solidaridad y el rigor, evitando la confrontación partidaria. «Hay que hacerlo sin demagogia, creo que es una cuestión de Estado y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por no señalar con el dedo el ojo de otra administración, aunque sea de otro partido», explicó. También insistió en que es necesario un enfoque conjunto para abordar la crisis migratoria, con menos política de trincheras y más sentido común.

Condiciones para la acogida de menores migrantes

Al ser consultado sobre la posición de Vox y su advertencia de romper pactos autonómicos con el PP si no se evitan las distribuciones de menores migrantes, Mazón declaró que su principal preocupación es el sentido común y la necesidad de recursos. «A mí lo que me condiciona es la solidaridad, pero también el sentido común y la realidad de que, en estos momentos aquí, no nos caben más en nuestras instalaciones», enfatizó.

Mazón criticó las manifestaciones «irresponsables» del Ejecutivo central, que acusan a las comunidades de insolidaridad por no acoger más migrantes. «No puede ser ese juego, en mi opinión, maniqueo de que somos xenófobos o somos insolidarios si tenemos los centros hacinados», argumentó. El presidente del Consell defendió que la Comunidad Valenciana ha hecho un esfuerzo significativo al acoger más migrantes de los que inicialmente se les había solicitado.

Esperando una propuesta del Gobierno central

El presidente de la Generalitat Valenciana hizo un llamado a la responsabilidad y la cooperación entre las distintas administraciones para encontrar una solución a la crisis migratoria. «Esperamos la propuesta del Ejecutivo y detallaremos con datos la situación en la Comunitat Valenciana, al tiempo que exigiremos los recursos que el Gobierno debe y no ha trasladado», concluyó Mazón.

Preguntas para el lector:

¿Qué opinas sobre la solicitud de Carlos Mazón de más recursos para afrontar la crisis migratoria en la Comunidad Valenciana? ¿Crees que la política migratoria debería gestionarse como una cuestión de Estado sin demagogia ni confrontación partidaria?