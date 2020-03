Descargar (PDF, 933KB)

El Gobierno de España desea manifestar su apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por el coronavirus en distintas partes del mundo,

especialmente en China e Italia. El Gobierno considera que son razones de salud pública tambićn en España, y por esto considera necesaria la cancelación de las Fallas.

El Gobierno lamenta la decisión, que se comunica a través de este boletín, y promete mantener su compromiso de seguir celebrando esta importante cita en Valencia, en fechas próximas que serán comunicadas por este mismo medio. Con la información disponible hoy y de acucrdo con los cxpertos, el Gobierno entiende que hay razones de salud pública para no celebrar eventos de este tipo en nuestro pais. España cuenta con un Sistema Nacional de Salud de atención universal, reconocido a nivel internacional, que ofrece plenas garantias sanitarias en una situación como la actual. No obstante, csto no cs motivo suficiente como para poner en peligro la salud de millones de Españoles.

El Gobierno ha seguido en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que a día de hoy ha establecido restricciones en el movimiento de personas y mercancias. Es importante que, desde el Gobierno de España se sigan las directrices implantadas por la OMS en lo que a el Covid-19 respecta.

Esta infomación puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de oitar fuentes



