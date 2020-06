Medidas de seguridad para el partido Levante UD vs. At Madrid

El Ayuntamiento de La Nucía en coordinación con la Subdelegación de Gobierno y “LaLiga” ha tomado las máximas medidas de seguridad para proteger al Levante U.D. y el Atlético Madrid esta tarde en el Estadi Olímpic Camilo Cano, durante su partido de liga de Primera División. Con motivo del dispositivo de seguridad se impedirá el acceso de aficionados a las zonas cercanas y colindantes al recinto deportivo. Esta restricción implica también que toda la actividad de la Ciutat Esportiva finalice hoy a las 14,30 horas.

Este partido entre el “Levante UD vs At Madrid” es a puerta cerrada por la “COVID-19”y se van a tomar medidas de seguridad perimetrales para impedir el acceso de público a las inmediaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano. Por ello desde el Ayuntamiento de La Nucía se pide la “colaboración ciudadana y que los aficionados no se desplacen esta tarde a la Ciudad Deportiva ya que no podrán acceder y que sigan la llegada de los equipos y el partido a través de la retransmisión televisiva en su casas o en los bares del municipio”.

La Guardia Civil y la Policía Local han cerrado las vías de acceso por pistas forestales a las zonas más próximas al Estadi Olímpic Camilo Cano y a toda la Ciudad Deportiva. Así como todos los accesos viarios y peatonales a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, desde primera hora de la tarde.

Días de partido

Los partidos del Levante U.D en el Estadi Olímpic Camilo Cano son a “puerta cerrada” por la crisis del COVID-19, por tanto el acceso de público y espectadores no está autorizado. En los días de partido la Policía Local y la Guardia Civil están creando un perímetro de seguridad en las inmediaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano, para evitar las posibles concentraciones de aficionados en las inmediaciones del estadio y zonas adyacentes.

Estas medidas de seguridad se volverán a implementar en el próximo partido que el Levante jugará frente al Betis en el Estadi Olímpic Camilo Cano el domingo 28 de junio a las 14 horas.

Cierre Ciudad Deportiva: 14,30 horas

De hecho hoy martes 23 de junio toda la actividad de la Ciutat Esportiva Camilo Cano cesará a las 14,30 horas, por motivos de seguridad para el partido Levante UD vs. At. Madrid que será a las 19,30 horas. De hecho la Piscina Climatizada La Nucía y el Gimnasio cerrarán hoy a las 14,30 horas, por motivos de seguridad por el encuentro de Primera División que se disputa en La Nucía esta tarde

Seis partidos de Primera División

El Levante U.D. disputará seis partidos como local en el Estadi Olímpic Camilo Cano, de este tramo final de la liga 2019-2020 de Primera División. La Nucía albergará por primera vez en su historia partidos de fútbol de “La Liga Santander” en los que el Levante U.D se enfrentará al Sevilla F.C., Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Athletic Club y Getafe CF.

GABINETE DE PRENSA 23-6-2020





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com