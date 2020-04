Receta de Fartons caseros

No fue hasta el 1917 que Vicent Novejarque, que tenía una orxateria en la calle de Santa Teresa de València, creó la horchata líquida y feudo que el consumo de horchata se popularizara todavía más y que, despacio, aparecieron golosinas para acompañarla. Antes no se popularizaron los fartons, la gente mojaba un trozo de pan, bescuitets o barquillos. No fue hasta que Daniel abrió la famosa Orxateria Daniel el 1960 que se empezarían a conocer y a fabricar los fartons. Daniel recordaba que su madre le compraba unos dolcets de pasta de panou al horno de los Morenos en la calle de los Soguers de València que el mismo panadero denominaba “fartons” porque se embebían el líquido al mojarlos. Entonces, compraron para la horchatería y tuvieron muy buena acogida, hasta que el horno cerró y se los empezó a pedir a los hermanos Josep y Dionisio Polo.

INGREDIENTES PRINCIPALES DE LOS FARTONS

Para la masa:

300 g harina de fuerza

25 ml aceite de girasol

50 ml agua

50 g azúcar

1 huevo

25 g levadura fresca

Una pizca de sal

Para el glaseado:

100 g azúcar glas

2 cucharadas de agua tibia

PREPARACIÓN DE LA RECETA

Para elaborar la masa disolvemos la levadura fresca con el agua tibia, si no tenemos utilizamos un sobrecito de levadura directamente. Tamizamos la harina y la ponemos en un bol junto con la levadura, el azúcar y el huevo.

Empezamos a amasar y cuando la masa se desprenda de las paredes del bol, añadimos el aceite y la sal. Continuamos amasando a mano hasta que esté todo bien mezclado.

Ponemos la masa en la mesa de trabajo y seguimos amasando. Una vez amasado, haremos una bola y la dejaremos reposar tapada con un paño en un bol durante 2 horas.

Sacamos la masa del bol, la estiramos un poco y hacemos porciones de 50g cada una.

Con el rodillo, estiramos una porción, dándole una forma ovalada y enrollamos a lo largo. Tienen que quedar como un canutillo o barquillo. Los ponemos en una bandeja para el horno con papel de hornear.

Dejamos fermentar en un sitio cerrado durante 2 horas hasta que doblen el volumen.

Horneamos a 200ºC durante unos 15 minutos.

Una vez horneados los pintamos con la glasa y los dejamos enfriar.

Para preparar la glasa mezclamos 100g de azúcar glass y dos cucharadas soperas de agua tibia. Lo ponemos en un bol pequeño y removemos hasta que quede una masa muy espesa.

Podemos servir con un con vaso de horchata fresquita.



